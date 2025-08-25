Глава Верховного суда доложил Токаеву о работе судебной системы

Президент,Суд
Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за семь месяцев 2025 года

Фото: пресс-служба президента РК

Президент принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, на 24% возросло количество гражданских дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора (медиация, мировое соглашение, партисипативная процедура) – с 61 тыс. до 76 тыс. случаев.

По словам Асламбека Мергалиева, в рамках защиты прав граждан в спорах с государственными органами 2,6 тыс. актов (57%) административных органов и должностных лиц признаны незаконными.

Президенту также сообщили о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод в уголовном процессе. В частности, доля отказов следственных судов в санкционировании содержания под стражей выросла с 23% до 37%. Количество оправданных лиц (без учета дел частного обвинения) увеличилось с 59 до 88.

С 1 июля 2025 года заработали созданные по поручению Главы государства самостоятельные кассационные суды. За первый месяц к ним на рассмотрение поступило почти 5 тыс. жалоб и протестов.

В завершение встречи Президент подчеркнул важность продолжения работы по повышению доверия к судебной системе и повышению качества правосудия.

#Токаев #судебная система #Верховный суд

