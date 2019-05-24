Главбух аэропорта Нур-Султана задержан за дачу взятки и хищение средств

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото из открытых источников
Главный бухгалтер столичного аэропорта задержан за дачу взятки и хищение средств. Об этом сообщил директор Департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин на пресс-конференции в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Главный бухгалтер столичного аэропорта подозревается в даче взятки в размере 16 миллионов тенге должностным лицам антикоррупционной службы города Нур-Султан, а также в хищении денежных средств акционерного общества на сумму более 1,3 миллиарда тенге путем перечисления денег на расчетные счета 23 фирм, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур по несуществующим договорам и работам. Ущерб подтвержден заключениями аудиторских проверок", – сказал Бердалин. 

По его словам, в настоящее время столичным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование по указанным фактам. С санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

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