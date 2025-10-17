В Караганде работают находчивые педагоги, способные быстро найти выход из сложной ситуации. В этом убедилось жюри республиканского конкурса им. Ахмета Байтурсынулы, который ежегодно проводится для изучения наследия великого просветителя и популяризации передового опыта в преподавании казахского языка. Жюри присудило карагандинке Асие Смыковой третье место, хотя преподаватель на это даже не надеялась. Дело в том, что она узнала о своем участии в конкурсе за день до его проведения. Учителю пришлось использовать всю свою находчивость, креативность и педагогический опыт, для того чтобы не ударить лицом в грязь.

– В конкурсе должен был участвовать другой наш учитель. Она готовилась к нему месяцами, но по семейным обстоятельствам не смогла пройти финальный этап, – рассказывает преподаватель центра обучения языкам «Шырақ» Асия Смыкова. – И вот за день до мероприятия я узнаю, что мне придется ее замещать. Это был большой сюрприз. Я была не то что не готова к конкурсу, я даже не знала его условий. Просто пришла на финал, быстро сориентировалась в ситуации и победила.

Конкурс им. Ахмета Байтурсынулы организовал национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына». Его финальный этап проходил в стенах Карагандинского университета им. Е. Букетова. Здесь собрались педагоги языковых центров из всех регионов Казахстана. Жюри, состоящее из именитых филологов, возглавила преподаватель департамента казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета Ермек Адаева.

Финал республиканского конкурса состоял из трех туров. Первый – это домашнее задание. Участники презентовали жюри свою методику преподавания казахского языка с использованием современных технологий. На втором туре для педагогов устроили викторину с вопросами о деятельности Ахмета Байтурсынулы, а также из области филологии и педагогики. Третий этап был самым сложным и креативным. Конкурсанты проводили открытый урок на заданную тему с участием взрослых слушателей, на разном уровне владеющих государст­венным языком. На это отводилось всего десять минут. Надо сказать, что Асие Смыковой здесь было легче, чем ее соперникам, ведь в роли слушателей выступили посетители курсов карагандинского центра «Шырақ».

– Мне попался публицистический текст об истории успеха китайского бизнесмена, который слушатели должны были осмыслить, выбрать из него тезисные слова и запомнить их. Уровень достаточно сложный – B1, но я не растерялась, – отмечает наша героиня. – Я применила весь свой опыт. Сначала выписала для себя опорные слова, перевела их для аудитории, а потом мы в игровой форме провели диалог. При этом я использовала методику ассоциации и омонимов – слов, одинаковых по звучанию, но разных по смыслу. Например, слушателям нужно было запомнить слово «табандылық» – настойчивость, упорство. Чтобы им было проще, я объяснила, что «табан» – это стопа, благодаря которой человек крепко и устойчиво держится на ногах.

На этом и других этапах участники конкурса демонстрировали свою методику преподавания казахского языка. У каждого она своя. Одни применяют грамматико-переводную, другие – ­аудиолингвальную, третьи – коммуникативную. При этом все больше педагогов используют на своих уроках гаджеты и искусственный интеллект.

– В моей методике главное – наладить психологический контакт с ­аудиторией, – объясняет Асия Смыкова. – Сначала я ищу подход к каждому слушателю, используя свои знания о психологии личности. Я хвалю человека за каждый его успех, даже самый маленький. Стараюсь сделать так, чтобы у него появилась уверенность в себе. А второй аспект моей методики – объяснять все простым языком. Я не использую никаких терминов, ведь на языковые курсы приходят люди разных профессий. Важно, чтобы урок был интересным, эмоционально насыщенным. Я – нескучный учитель. На моих занятиях люди получают удовольствие от процесса обучения, а потом осознают, что освоить казахский несложно.

Асия Смыкова вместе с коллегами из города Рудного и Актюбинской области заняла третье место в конкурсе им. Ахмета Байтурсынулы. Наряду с дипломом карагандинка получила бесценный опыт. Она увидела, как взаимодействуют с аудиторией сотрудники других языковых центров, и взяла кое-какие их наработки себе на заметку. Педагог решила на занятиях со взрослыми активнее использовать возможности искусственного интеллекта.