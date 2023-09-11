Главное в жизни – это семья!

Десять лет назад в ­нашем календаре праздников появил­ся национальный День семьи, который отмечается во второе воскресенье сентября. В преддверии этого праздника в столице про­шла 10-я, юбилейная церемония награждения лауреатов нацио­нального конкурса «Мерейлі отбасы». В Астане чествовали ответственных родителей, заботливых детей, хранителей добрых традиций и нерушимых семейных ценностей.

В конкурсе за все годы его проведения приняли участие более 20 тыс. казахстанских семей. Сегодня «Мерейлі отбасы» – масштабное и значимое мероприятие, подчеркивающее роль семейных ценностей, позитивного образа семьи и брака в обществе.

Открывая торжественную церемонию в ЦКЗ «Казахстан», министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Аида Балаева зачитала поздравление Главы государства лауреатам конкурса.

«Это важный проект, который прославляет наши традиционные ценности и открывает путь к формированию нового качества нации. Благодаря активному участию в конкурсе образцовых семей из разных регионов, мы убедились, что в стране немало счастливых семейных династий. Отрадно, что среди них много представителей разных профессий. Такие образцовые династии способствуют сохранению преемственности поколений в обществе. У нас в народе есть хорошая поговорка: «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» («Какое воспитание получил в отчем доме, таким и будешь человеком». – Ред.). Качества, присущие честному гражданину, такие как патриотизм, любознательность, трудолюбие, бережливость, сострадание, справедливость, формируются прежде всего в семье. Такие люди создают справедливый Казахстан», – говорится в поздравлении Президента.

– Все вы достойны высокого признания и уважения. Глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать, что будущее Казахстана – в семьях, где бережно хранятся и передаются из поколения в поколение ценности единства и согласия, где царит взаимоуважение, где каждый занимается любимым делом, заботясь о близких и помогая окружающим. Вы являетесь примером для всех наших соотечественников и для молодых людей, которым только предстоит создать домашний очаг, – обратилась к участникам конкурса Аида Балаева. – В народе говорят: ребенок учится тому, что видит в собственном доме. Любовь к Родине, любознательность, справедливость, честность и любовь к труду воспитываются в семье. Справедливый Казахстан создадут именно такие семьи. Государство делает все для развития института семьи, защиты материнства и детства. И мы будем продолжать работать в этом направлении.

Далее министр культуры и информации вручила представителям каждой из двадцати семей-победителей диплом, памятную статуэтку и денежный сертификат на внушительную сумму. На сцену поднимались убеленные сединой уважаемые аксакалы, разодетые в праздничные камзолы хранительницы домашнего очага, представители среднего поколения больших дружных семей. А еще до начала церемонии в фойе все семьи, как настоящие звезды, давали интервью журналистам и позировали фотографам.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 3 344 семьи. Из них 40% – городские и 60% – сельские семьи. На протяжении последних трех месяцев отбор проходил в селах, районах, а уж потом были отобраны 20 лауреатов от каждой области Казахстана. Среди победителей конкурса – семейства учителей, ремесленников, металлургов, военнослужащих, предпринимателей, специалистов агропромышленного комплекса. Каждый взрослый представитель этих семей – человек труда, простой труженик села или города, который пользуется уважением у односельчан, горожан, коллектива, соседей и преданно служит Родине.

Улыбчивая, добродушная Злиха Ермагамбетова рассказала нам о своей семье, которая в этом году была признана лучшей в Костанайской области. Ей 68 лет, она, как обладательница подвески «Алтын алқа», уже почти 20 лет на пенсии. Мать десятерых детей не раз награждена благодарственными письмами за добросовестный труд в воспитании детей, большой вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие семейных традиций. Глава семьи Альтай Ермагамбетов проработал механизатором 30 лет, является лучшим сотрудником Алтайского машиностроительного комплекса. Сейчас ему 72, и он на заслуженном отдыхе.

У аксакалов 19 внуков и один двухлетний правнук Хан-Торе. Пятеро сыновей и пятеро дочерей стали профессионалами в своей сфере деятельности, а еще все они хорошо играют на домбре и поют. Гордость династии – десятая дочь Жансая, она чемпион Кубка мира и Республики Казахстан по жекпе-жек (бои без правил), бронзовый призер чемпионата мира по ММА, мастер спорта.

Сейчас старшее поколении семьи живет в поселке Щербаково Алтынсаринского района. А вообще они из Наурзумского района. И оттуда специально поддержать их на конкурсе приехали одноклассницы (!) главы семейства Айнагуль Сабырова и Кокеш Агитаева. Апашки очень тепло отзываются о своих друзьях и считают, что заслуга долгой семейной жизни в основном принадлежит женщине. Кстати, 1 июля чета Ермагамбетовых отметила золотую свадьбу!

– Главное в семье – быть дружными, не обманывать друг друга и, конечно же, любить! – с улыбкой поделилась «рецептом» Злиха-апа.

Лауреаты из Шымкента – Болатбек и Куляш Бейсбековы. Болатбек Бектасович с 2008 года член Союза художников, с 2013-го – член Союза ремесленников Казахстана. Имеет множество наград и побед в различных творческих конкурсах. Например, в 2017 году занял первое место на VIII республиканском конкурсе новых произведений искусства «Тәуелсіздік толғау» в номинации «Лучшее ремесленное произведение».

Куляш Айдарбековна в 2011 году стала дипломантом конкурса казахстанских мастеров. В семье Бейсбековых – пятеро сыновей, одна дочь и 23 внука. Только двое старших детей выбрали профессии юриста и врача, остальные пошли по стопам родителей – занимаются кожаными, ювелирными изделиями, дизайном одежды и интерьера.

Единственная дочь Венера выбрала ковроткачество. У нее у самой уже четверо детей, так что она во всех смыслах продолжает дело своих предков. Приехала поддержать бабушку с дедушкой и 11-летняя внучка Камила. Девочка считает свою семью очень дружной. И хотя сейчас они все живут в разных городах, но всегда собираются на семейные праздники.

Очень большая конкуренция на конкурсе наблюдалась в Алматы: заявки подали свыше 200 семей! И победителями в мегаполисе стала семья предпринимателей Болата и Саны Сыбанбековых. В браке они 25 лет, воспитывают троих сыновей и дочь. И уже много лет занимаются благотворительностью: заботятся о малообеспеченных семьях, снабжают их углем, продуктами питания, участвуют в акциях «Дорога в школу».

В период пандемии и когда случился пожар в Костанайской области, семья Сыбанбековых принимала активное участие в благотворительной и волонтерской деятельности. Как сказано в буклете об участниках конкурса «Мерейлі отбасы», главный принцип для них – «Благотворительность зажигает сердце, придает смысл жизни».

– Мы тщательно готовились к этому конкурсу, все решали на семейном совете. До этого ежегодно смотрели видеоролики о семьях-участниках, – рассказала нам очаровательная Сана. – Дети тоже включились в подготовку. Старший сын смонтировал ролик. Все было очень серьезно! Заполняли анкету, описывали интересные семейные истории, наши ценности, на чем держится наша семья, какие приоритеты в воспитании – в общем, все то, что позволяет сделать брак крепким и счастливым.

Победа в конкурсе – это гордость для истории семьи и, считает Сана, заслуга старших, которые передали с молоком матери важные семейные ценности. Помимо общепринятых традиций – собираться на праздники, поздравлять друг друга – в семье есть еще один интересный обычай. В 2007 году, когда у пары родился третий ребенок, их креативно поздравил акимат, выслав схему рассадки деревьев в Алматы и обозначив конкретное дерево, посаженное в честь их сына. Предлагалось впредь ухаживать за ним, и теперь Сыбанбековы ежегодно участвуют в «зеленых» акциях, субботниках, проводимых в мегаполисе.

– Говорят, Родина начинается с семьи. Поэтому очень важно то, как воспитывать детей, – говорит Сана. – Брак – это большая ответственная работа. Прежде всего акцент должен делаться на ответственности за воспитание детей. Если вы уже создали семью, надо работать над этим. Друг другу уступать, слышать друг друга, поддерживать, интересоваться жизнью. К сожалению, по статистике большой процент разводов среди молодых семей. Когда разбираешь такие ситуации, даже у близких, видишь, что ссорятся из-за всякой ерунды, у молодежи не хватает терпения. Такой конкурс для поддержания семейных ценностей, думаю, очень важен. Надо больше таких мероприятий.

Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады. Представители разных поколений еще долго фотографировались, знакомились, общались. В этот праздничный день всех объединяло одно – понимание важности и ценности семьи, о чем, увы, мы порою забываем в будничной суете. И даже если вы не стояли на сцене с лауреатами этого удивительного конкурса, чтобы быть победителем, достаточно помнить об этом, любить и почитать своих близких. И не только в праздник, а каждый день!