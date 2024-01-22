Главный конкурент Трампа покинул президентскую гонку

По словам Десантиса, он решил поддержать Трампа как кандидата от республиканцев, поскольку тот «превосходит» Байдена

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Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

О своем решении Десантис объявил в видео, опубликованном в соцсети X. Видео он подписал цитатой Уинстона Черчилля: «Успех не окончателен, неудача не фатальна: главное — мужество продолжать».

«Я не могу просить наших сторонников добровольно тратить свое время и ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе», — сказал в видеообращении Десантис.

Губернатор Флориды отметил, что большинство избирателей-республиканцев на праймериз «хотят дать Дональду Трампу еще один шанс», а, несмотря на разногласия между ним и Десантисом в прошлом, бывший президент США «превосходит» действующего Джо Байдена.

«Я подписал обязательство поддержать кандидата от республиканцев, и я выполню это обещание. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет или переупакованной форме подогретого корпоративизма, которую представляет Никки Хейли», — заявил он.

Десантис объявил об участии в выборах президента США в мае прошлого года. Его считали главным соперником Трампа. Сам бывший президент также называл губернатора Флориды своим главным конкурентом на выдвижение в качестве кандидата от республиканцев. Весной 2023 он заявил, что Десантису следует отказаться от участия в праймериз, так как это «принесет только вред и раздор Республиканской партии».

Ранее также американский бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США.

Кроме того, кандидат в президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт приостановил свою предвыборную кампанию.