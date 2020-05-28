Главу Центра поддержки нацкино подозревают в получении особо крупной взятки

Общество
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Жанат Тукпиев
Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом на онлайн-брифинге сообщил старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении председателя правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино" по факту получения взятки в особо крупном размере за оказание содействия в выделении финансирования из государственного бюджета, подписание актов выполненных работ, а также общее покровительство", – сообщил Бигайдаров.

Он отметил, что окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавил Бигайдаров.

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