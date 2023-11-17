Голливудская киностудия снимет фильм в Казахстане

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Голливуд будет снимать кино в Казахстане. Известная американская студия создает киноальянс с РК и Грузией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Предполагается, что новое партнёрство по созданию телешоу и художественных картин будет способствовать развитию экономики в регионах, созданию новых рабочих мест и в целом популяризации национальной культуры.

Через Грузию в Казахстан – такой своего рода «шёлковый путь» прокладывает Голливуд. Американская компания "Wonderhill Studios" создает совместное предприятие с грузинскими партнёрами при поддержке правительства Грузии. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали в городе Цинандали.

"Из-за пандемии COVID-19 создание фильмов на нашей студии было отложено, поэтому мы сфокусировались на ТВ-шоу и они стали одними из самых популярных в США. Сейчас мы снова решили вернуться к производству фильмов для широкой аудитории. И Грузия – место очень вдохновляющее. Экономическое влияние на регион может быть огромным, мы принесем новые возможности и рабочие места. Такие страны, как Казахстан, готовы к нашим проектам", - рассказал генеральный директор Wonderhill Studios Марвин Пирт.

Первый совместный художественный фильм снимут в Казахстане и США. В основе сюжета история девушки-наездницы, первой в мире победительницы в мужских скачках.

"Я был в Астане, путешествовал по Казахстану, беседовал с местными жителями. От них я узнал о традициях и церемониях, и это всё было так восхитительно и богато, что дало мне все нужные материалы для написания истории. Богатство культуры Казахстана меня впечатлило. Традиция скачек, ценности людей – я подумал, что эту историю мы можем показать в США, и это понравится американцам. Они действительно полюбят историю победы казашки, участвующей в гонках в Америке", - поделился сценарист Том Тичолз.

Сценарий фильма уже готов, сейчас подбирают актеров. Кто сыграет главную роль, уже известно – казахстанская актриса Аянат Ксенбай. Зрителям она известна по фильмам "Кочевник" и "Молитва Лейлы". Девушка с детства сидит в седле. Эти навыки и внешность тюркской амазонки позволят ей отлично справиться с новой ролью.

"С раннего возраста мне посчастливилось быть частью казахского кино благодаря режиссеру Сатыбалды Нарымбетову в фильме "Молитва Лейлы". Тогда я осознала, что моей мечтой является соединить казахское и голливудское кино, казахские и голливудские истории. Находясь долгое время в Америке, я увидела, что моя казахско-американская мечта может стать реальностью", - говорит актриса Аянат Ксенбай.

Бюджет фильма составит 45 млн долларов. В Казахстане на момент съемок откроется 2500 рабочих мест. Картину начнут снимать уже в следующем году.