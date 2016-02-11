Головкин официально объявил о новом бое

Спорт
Геннадий Головкин официально объявил о новом бое, передает Kazpravda.kz.

 "Это официально, я встречусь в ринге с Домиником Уэйдом в "Форуме" (Лос-Анджелес) 23 апреля. Я рад снова драться в "Форуме" перед моими фанатами и друзьями в Калифорнии. Уэйд – голодный конкурент, поэтому я надеюсь, что мы дадим вам хороший бой", – написал Головкин в своем твиттере.

Уэйд является официальным претендентом на титул IBF. Изначально первым номером для встречи с Головкиным шел Туреано Джонсон, но он получил травму плеча и был вынужден отказаться от боя.

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