Головкин официально объявил о новом бое



"Это официально, я встречусь в ринге с Домиником Уэйдом в "Форуме" (Лос-Анджелес) 23 апреля. Я рад снова драться в "Форуме" перед моими фанатами и друзьями в Калифорнии. Уэйд – голодный конкурент, поэтому я надеюсь, что мы дадим вам хороший бой", – написал Головкин в своем твиттере.



Уэйд является официальным претендентом на титул IBF. Изначально первым номером для встречи с Головкиным шел Туреано Джонсон, но он получил травму плеча и был вынужден отказаться от боя.

