Интерфейс Gemini на государственном языке уже доступен в веб-версии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Запуск, приуроченный ко Дню независимости РК, является частью глобального расширения языковой поддержки продвинутой ИИ-модели на настоящий момент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР РК

Казахский язык вошел в число 23 новых языков, добавленных в рамках запуска поколения Gemini 3. Это означает, что пользователи в Казахстане получили доступ к возможностям Gemini на родном языке наравне с крупнейшими мировыми языками.

Интерфейс Gemini на казахском языке уже доступен в веб-версии. Для этого пользователям необходимо выбрать казахский язык в настройках своего Google-аккаунта. Поддержка мобильных версий для Android и iOS, а также запуск сервиса Gemini Live – режима общения в реальном времени – запланированы в ближайшее время.

«Запуск казахской версии Gemini является частью более широкой работы Google по развитию искусственного интеллекта в Казахстане, включая инвестиции в подготовку кадров, развитие цифровых навыков и поддержку разработчиков. По оценкам компании, внедрение ИИ в государственном секторе способно обеспечить значимый экономический эффект, включая рост производительности госуправления, повышение устойчивости бюджетной системы и вклад в экономический рост страны», – говорится в публикации.

В МИИЦР отмечают, что появление глобальных ИИ-решений на казахском языке является важным шагом для развития цифрового государства, повышения доступности технологий для граждан и формирования конкурентоспособной AI-экосистемы.

В ведомстве намерены продолжить сотрудничество с международными технологическими партнёрами для развития искусственного интеллекта, локализации цифровых продуктов и подготовки специалистов нового поколения.