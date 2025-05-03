Горизонты глубокой переработки

Сельское хозяйство
9
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Линейку продукции высокого передела намерены запустить в Шу, где китайскими инвесторами из компании Shengtai Biotech Co., Ltd дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы.

фото Агадила Рысмахана

Предприятие станет крупнейшим в своем роде в Центральной Азии. Как сообщили в акимате Жамбылской области, годовая мощность строящегося в Шу перерабатывающего предприятия составит от 500 тыс. до 1 млн тонн кукурузы с последующим увеличением объемов до 3 млн тонн. В проект будет вложено около 420 млрд тенге. Стройка обеспечит создание 6 тыс. рабочих мест, а на стадии экс­плуатации сначала 400, затем – 1 500 рабочих мест.

Уже осенью нынешнего года компания планирует закупить 300 тыс. тонн кукурузы для ее переработки в 2026-м. Предприятие заключит офтейк-контракты с жамбылскими фермерами. Это станет основой для дальнейшего эффективного сотрудничества.

Как сообщила пресс-служба акима области, глубокая переработка кукурузы позволяет получать продукцию с высокой добавленной стоимостью – аминокислоты (лейцин, валин, изолейцин, глутамин, цитруллин), крахмал и глюкозу. Примечательно, что будет налажено безотходное производство: остатки от зерновых культур планируется использовать в качества корма для домашних животных.

Аким области Ербол Карашукеев, принявший участие в церемонии закладки фундамента, отметил важность осуществления инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе для достижения цели, обозначенной Президентом страны.

– Глава государства поставил задачу по увеличению доли переработанной продукции АПК до 70%, – подчеркнул глава региона. – И одним из приоритетных направлений является глубокая переработка зерна. Новый завод позволит создать эффективную цепочку от поля до готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечит устойчивый доход местным производителям сельскохозяйственного сырья.

По данным акимата области, на сегодня в регионе сформирован пул из 82 проектов на сумму 3,6 трлн тенге с созданием более 10 тыс. постоянных рабочих мест. Только за три месяца текущего года привлечено 120,5 млрд тенге инвестиций, что на 37,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. До конца декабря планируется завершить 30 проектов общей стоимостью 175,2 млрд тенге.

#завод #Шу #переработка кукурузы

Популярное

Все
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни мая
Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца
Какие национальности проживают в Казахстане
В области Абай прорвало дамбу: последствия устранены
Небоскреб Трампа построят в Дубае
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
Впервые арендодателя осудили за нарушение при сдаче жилья в Шымкенте
Водительские права продавала ОПГ в Шымкенте
Подземный газгольдер горит в Косшы
Краснокнижный снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки на Алтае
Современные технологии для защиты от паводков применяют в СКО
Почти 90 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
Казахстанка поборется за выход в финал теннисного турнира в Германии
В Астане презентовали издание сказки «Конек-Горбунок» на двух языках
Праздник музыки: более 30 мероприятий пройдет в рамках международного фестиваля «Опералия»
Театр Sensitive покорил зрителей Китая
Почти 500 организаций с госучастием готовят к приватизации, объединению или ликвидации в РК
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Полководец. Писатель. Патриот
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Есть о чем и есть кому снимать
Токаев произвел ряд назначений
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Токаев подписал поправки в ряд законов
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Государство и бизнес создадут «цифровой путь» туриста
Серик Сапиев возглавил Национальный сурдлимпийский комитет РК
Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
Глава государства вручил Александеру Чеферину орден «Достык» II степени
Казахстанские хоккеисты обыграли Австрию на юношеском ЧМ в Венгрии
Возврат активов: 1,4 млрд тенге выделено на строительство медпунктов в Актюбинской области
Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной Папы Римского
Талхиз – транзитный хаб средневековья
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Кредиты для бизнеса: синдицирование в помощь

Читайте также

Завод по переработке мяса птицы строится в Жамбылской облас…
Праздничная сельхозярмарка пройдет в Астане
Женщин–аграриев приглашают принять участие в конкурсе Lady …
Круглогодичная занятость поможет остановить отток населения…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]