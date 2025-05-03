Предприятие станет крупнейшим в своем роде в Центральной Азии. Как сообщили в акимате Жамбылской области, годовая мощность строящегося в Шу перерабатывающего предприятия составит от 500 тыс. до 1 млн тонн кукурузы с последующим увеличением объемов до 3 млн тонн. В проект будет вложено около 420 млрд тенге. Стройка обеспечит создание 6 тыс. рабочих мест, а на стадии экс­плуатации сначала 400, затем – 1 500 рабочих мест.

Уже осенью нынешнего года компания планирует закупить 300 тыс. тонн кукурузы для ее переработки в 2026-м. Предприятие заключит офтейк-контракты с жамбылскими фермерами. Это станет основой для дальнейшего эффективного сотрудничества.

Как сообщила пресс-служба акима области, глубокая переработка кукурузы позволяет получать продукцию с высокой добавленной стоимостью – аминокислоты (лейцин, валин, изолейцин, глутамин, цитруллин), крахмал и глюкозу. Примечательно, что будет налажено безотходное производство: остатки от зерновых культур планируется использовать в качества корма для домашних животных.

Аким области Ербол Карашукеев, принявший участие в церемонии закладки фундамента, отметил важность осуществления инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе для достижения цели, обозначенной Президентом страны.

– Глава государства поставил задачу по увеличению доли переработанной продукции АПК до 70%, – подчеркнул глава региона. – И одним из приоритетных направлений является глубокая переработка зерна. Новый завод позволит создать эффективную цепочку от поля до готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечит устойчивый доход местным производителям сельскохозяйственного сырья.

По данным акимата области, на сегодня в регионе сформирован пул из 82 проектов на сумму 3,6 трлн тенге с созданием более 10 тыс. постоянных рабочих мест. Только за три месяца текущего года привлечено 120,5 млрд тенге инвестиций, что на 37,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. До конца декабря планируется завершить 30 проектов общей стоимостью 175,2 млрд тенге.