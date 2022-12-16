Горькая истина
История
Как считает общественный деятель Дос Кошим, работавший переводчиком на судебном процессе над четырьмя участниками восстания, среди которых был и Кайрат Рыскулбеков, Желтоксан – это, с одной стороны, наша гордость, потому что казахи первыми вышли против тоталитарного режима. С другой – это черные, траурные дни, после которых 99 человек были осуждены, двое – Кайрат Рыскулбеков и Мырзагул Абдыкулов – приговорены к смертной казни, и неизвестно, сколько на самом деле было убито человек. Декабрь 1986 года – это одна из многих горьких страниц в истории нашего народа, который, перефразируя известные строки, умирал и рождался тысячу раз.