Горнолыжный спорт: Александра Скороходова завоевала «золото» на турнире в Италии
98
Скороходова финишировала с результатом 01:39.67
Казахстанка Александра Скороходова стала победительницей международного турнира FIS по горнолыжному спорту в Поцце-ди-Фассе (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Спортсменка завоевала золотую медаль в женском слаломе.
Скороходова финишировала с результатом 01:39.67.
Второе место заняла Джун Гаритано Итурбе (Испания). Замкнула тройку лучших Эмма Гуггенхаймер (США).