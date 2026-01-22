Горнолыжный спорт: Александра Скороходова завоевала «золото» на турнире в Италии

Скороходова финишировала с результатом 01:39.67

Фото: НОК РК

Казахстанка Александра Скороходова стала победительницей международного турнира FIS по горнолыжному спорту в Поцце-ди-Фассе (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсменка завоевала золотую медаль в женском слаломе.

Скороходова финишировала с результатом 01:39.67.

Второе место заняла Джун Гаритано Итурбе (Испания). Замкнула тройку лучших Эмма Гуггенхаймер (США).

#Спорт #медаль #Скороходова

