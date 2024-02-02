Горячий лед

«Алматы» не сыграет в плей-офф

В первенстве страны по хоккею с шайбой уже определились семь команд, которые поведут борьбу за награды сезона 2023⁄2024. На последнюю – восьмую путевку претендуют атырауский «Бейбарыс» и петропавловский «Кулагер». Окончательно выбыл из борьбы «Алматы», который в среду вечером на своей площадке был разгромлен усть-каменогорским «Торпедо» со счетом 1:9 и потерял даже теоретические шансы (кстати, вместе с павлодарским «Иртышом») поучаствовать в борьбе за призовые места.

Отметим, что седьмым участником плей-офф стал рудненский «Горняк», который во вторник дома разобрался с одним из лидеров нашего первенства – ташкентским «Хумо», обыграв его в овертайме с итоговым счетом 5:4.

А теперь остановимся на трех других поединках, которые были сыграны с начала этой недели. «Иртыш» в Павлодаре не смог противостоять столичному «Номаду» (который, напомним, совсем недавно стал обладателем европейского Кубка континентов), проиграв ему с разгромным счетом – 1:7. В Караганде местная «Сарыарка» лишь в серии буллитов с трудом одолела кокшетауский «Арлан» – 3:2 Б. И, наконец, в Петропавловске «Кулагер» уступил гостившему у него «Актобе» со счетом 2:4.

«Айсулу» идет без поражения

В Алматы прошел второй тур женского чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. Местная команда «Айсулу» продолжила свою победную серию и сохранила лидерство в первенстве страны. Алматинки выиграли десять матчей из десяти (один из них в овертайме) и имеют на своем счету 20 очков. При этом женский коллектив, представляю­щий крупнейший город республики, остается самым результативным в лиге (142 заброшенные шайбы) и лидером чемпионата по игре в обороне (всего 8 шайб в пассиве).

Главным конкурентом «Айсулу» в борьбе за «золото» остается столичная «Томирис». Действующие чемпионки выиграли восемь встреч из десяти и как раз проиграли только своим принципиальным соперницам из Алматы. В копилке коллектива из Астаны 17 баллов.

Замыкает тройку лидеров усть-каменогорское «Торпедо», набравшее в чемпионате 12 очков. Девушки из Восточно-Казахстанской области одержали победы в шести играх и пока имеют четырехочковый запас перед идущей на четвертом месте алматинской командой «Жулдыз».

Замыкают турнирную таблицу карагандинская «Юность-Грация» и столичная женская академия хоккея в лице команды «Булбул». Команда из Астаны еще не набрала ни одного очка, но при этом на ее счету несколько очень крупных разгромов. Так, например, «Томирис» громила «Булбул» со счетом 27:9, а «Айсулу» обыгрывала второй столичный коллектив со счетом 25:0.

Лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата на сегодняшний день является Ольга Широкова, сменившая летом клубную прописку и теперь играющая за «Айсулу». В ее активе 26 голов и 21 результативная передача. Партнер Широковой по команде Елизавета Дюндина (16+25) идет второй в гонке самых результативных игроков и лидирует в списке лучших ассистентов чемпионата. Один из самых прогрессирующих игроков лиги Мунира Саяхаткызы из «Торпедо» (17+18) – третья в рейтинге бомбардиров.

Атырау опережает Астану

В молодежной хоккейной Лиге Казахстана выделяются две команды – атырауский «Жас Батыр» и столичный «Барыс». Пока на первом месте идет клуб западной части страны, набравший за 35 поединков 63 очка. На два очка меньше у клуба из Астаны, который к тому же еще и провел на одну игру меньше. А замыкает тройку лидеров усть-каменогорское «Торпедо» с 53 набранными очками после 35 поединков.

В первую восьмерку лучших молодежных команд страны входят «Актобе», «Ястребы» из Уральска, «Астана», «Темиртау» и петропавловский «Кулагер». А вот последние четыре места занимают «Алматы», кокшетау­ский «Арлан», павлодарский «Мунайшы» и рудненский «Горняк».

Шестое поражение кряду

Очень грустно обстоят дела у флагмана казахстанского хоккея – столичного «Барыса», выступающего в международной Континентальной хоккейной лиге. В среду вечером ­команда из Астаны встречалась на своей площадке с одним из лидеров не только Восточной конференции, но и всего КХЛ – российским «Авангардом». Клуб, который болельщики неофициально именуют омскими «ястребами», не испытал особых проблем в Казахстане и прогнозируемо победил со счетом 3:1.

Для «барсов» это поражение стало шестым кряду. Они занимают последнее место в Восточной конференции и рискуют провести худший сезон в своей истории. Да, у команды из Астаны все еще есть теоретические шансы даже попасть в плей-офф, но это, скорее, из раздела фантастики, так как в оставшихся одиннадцати поединках сезона они явно не смогут одержать нужное количество побед, а очень жаль.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА