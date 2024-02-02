Горячий лед
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Аскар Бейсенбаев
В чемпионате Казахстана среди мужских коллективов определился седьмой участник плей-офф. В женской лиге лидирует алматинская команда «Айсулу», а в молодежной лиге – «Жас Батыр» из Атырау. Между тем очередное поражение в КХЛ потерпел столичный «Барыс» .
ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ЖЕНЩИНЫ
|М
|Команда
|И
|Г
|О
|1
|«Айсулу»
|10
|142-8
|20
|2
|«Томирис»
|10
|129-9
|17
|3
|«Торпедо»
|10
|84-29
|12
|4
|«Жулдыз»
|10
|33-86
|8
|5
|«Юность-Грация»
|10
|22-117
|4
|6
|«Булбул»
|10
|13-174
|0