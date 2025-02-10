Госдума РФ разработала законопроект о сокращенной рабочей неделе

Общество,В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Предлагается накануне выходных дней сократить рабочий день на час при пятидневной рабочей неделе

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Текст документа, направленного на заключение в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

«Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», - говорится в законопроекте.

Как отмечает Нилов, стороны трудовых отношений и сейчас вправе установить сокращенную продолжительность рабочего времени в пятницу, однако «в нынешних условиях такую норму целесообразно закрепить законодательно».

«Полагаем, что установление сокращенной на один час продолжительности ежедневной работы (смены) накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда», - уточняется в пояснительной записке. 

Ранее стало известно, что в Токио планируют ввести четырёхдневную рабочую неделю. Основная цель - повышение рождаемости. 

Также в Испании сократят рабочую неделю без изменения зарплаты. По словам министра труда Йоланды Диас, реформа направлена на повышение производительности и улучшение качества жизни граждан. 

#работа #Япония #Испания #РФ

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