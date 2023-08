Госрегулятор высказался по делу АО "Фридом Финанс"

Фото: gov.kz

1. Freedom Holding Corp. является единственным акционером АО «Фридом Финанс» (брокер), который в свою очередь владеет АО «Банк Фридом Финанс», АО «КСЖ Freedom Finance Life», АО «СК Freedom Finance Insurance» (страховые организации) и обладает статусом банковского конгломерата и страхового холдинга.

На 1 июля 2023 года активы брокера составили 316,6 млрд тенге, собственный капитал – 132,9 млрд тенге. Коэффициент достаточности собственного капитала составляет К1 = 9,03 (при нормативе не менее 1). Коэффициенты срочной ликвидности составляют К2-1 = 1,3, К2-2 = 1,3, К2-3 = 1,3 и К2-4 = 1,3 (при нормативе не менее 1, 0.9, 0.8 и 0.5 соответственно).

Таким образом, брокер выполняет все установленные пруденциальные нормативы и является финансово устойчивым.

Брокер является активным участником рынка ценных бумаг, на долю которого приходится 41% от активов всех брокеров (1-е место), 16% от объема и 30% от количества сделок на KASE. Поэтому деятельность брокера находится под усиленным надзором агентства.

При этом следует отметить, что сохранность активов клиентов, в том числе розничных инвесторов всех брокеров на рынке ценных бумаг обеспечивается путем раздельного учета собственных активов брокеров от активов его клиентов, а также хранением активов в банках-кастодианах и (или) АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Так, согласно требованиям законодательства РК о рынке ценных бумаг сделки с ценными бумагами подлежат регистрации в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг. Центральный депозитарий является единственной организацией на территории Казахстана, осуществляющей депозитарную деятельность и деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

Таким образом, сохранность активов клиентов брокера также обеспечивается действующими требованиями законодательства нашей страны.

2. В соответствии с законодательством РК о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма финансовые организации в том числе брокер, банк и страховые организации являются субъектами финансового мониторинга.

В 2022 году агентством в отношении брокера и банка были проведены инспекционные проверки по вопросу открытия счетов резидентам России и соблюдения санкционных требований. По результатам проверки АРРФР установлено, что брокером и банком счета лицам, включенным в санкционный список, не открывались, а также комплаенс процедуры и требования законодательства соблюдены в полном объеме.

Кроме того, в целях недопущения использования финансовых услуг и финансовой системы Казахстана для обхода санкций США, ЕС и Великобритании были ужесточены требования к процедурам комплаенса и управления рисками, а также усилены процедуры KYC (Know Your Customer) в финансовых организациях посредством более тщательной проверки трансграничных операций.

Вместе с тем для выявления операций клиентов по оплате санкционных товаров либо товаров двойного назначения финансовыми организациями осуществляются следующие процедуры:

- обязательное согласование возможности установления деловых отношений с юридическими лицами-нерезидентами либо юридическими лицами, учредителями/бенефициарными собственниками которых являются нерезиденты;

- анализ участников операций в режиме онлайн по санкционным спискам;

- анализ контракта в части импортируемых/экспортируемых товаров и услуг, с учетом установленных санкционных ограничений и территорий поставки, при постановке контракта на учет в банке.

Также при выявлении санкционных лиц в списках действующих клиентов финансовых организаций операции и активы таких клиентов блокируются, а при отсутствии активов прекращаются деловые отношения с такими клиентами.

Касательно участия АО «Банк Фридом Финанс» в выводе активов АО «Альфа-Банк» финрегулятор сообщает, что 6 апреля 2022 года OFAC было принято решение о включении в санкционный список SDN российского АО «Альфа-Банк» и всех его дочерних организаций, включая казахстанской ДО АО «Альфа-Банк». Срок завершения всех действующих сделок был установлен до 6 мая 2023 года. Так, агентством было получено разрешение OFAC на сделку по купле-продаже казахстанского Альфа-Банка в пользу АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК), и 6 мая 2022 года Альфа-Банк был приобретен БЦК. В этой связи переводы средств клиентов из казахстанского Альфа-Банка в другие казахстанские банки, в том числе в АО «Банк Фридом Финанс», были осуществлены в рамках разрешения OFAC.

3. Агентство на постоянной основе осуществляет анализ и мониторинг сделок, заключенных на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, на предмет манипулирования. В случае выявления подозрительных сделок информация о них выносится на рассмотрение экспертного комитета при агентстве, в состав которого входят представители KASE, ассоциации финансистов Казахстана, национального банка и центрального депозитария. По итогам работы экспертного комитета в первом полугодии 2023 года отдельные сделки c государственными ценными бумагами и облигациями АО «Казахстанский фонд устойчивости» на рынке ценных бумаг были признаны заключенными в целях манипулирования, в том числе в перечень были включены сделки группы Фридом Финанс.

За данные нарушения агентством в отношении соответствующих лиц составлены протоколы об административных правонарушениях и наложены штрафы.

4. Касательно компании Freеdom Securities Trading Inc. (бывший FFIN Brokerage Services Inc) сообщаем, что данная компания зарегистрирована на территории государства Белиз, не входит в группу Freedom Holding Corp. И не является лицензиатом агентства. Регулятором Freеdom Securities Trading Inc. является International Financial Services Commission of Belize (комиссия по международным финансовым услугам Белиза).

Все вопросы, указанные в исследовании Hindenburg Research, будут дополнительно рассмотрены агентством и при необходимости будут приняты соответствующие меры в рамках компетенции агентства.