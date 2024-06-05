Государству возвратили комплекс, который Храпунов передал частникам в Алматы

В госсобственность возвращено имущество на 3 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура города Алматы добилась возврата на баланс государства комплекса скорой медицинской помощи стоимостью 3 млрд тенге.

В госоргане напомнили, что 27 ноября прошлого года Специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил от иск прокурора города о признании незаконными действия по передаче госимущества в частные руки.

Решение суда вступило в законную силу.