Государству возвратили комплекс, который Храпунов передал частникам в Алматы

В госсобственность возвращено имущество на 3 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы
Прокуратура города Алматы добилась возврата на баланс государства комплекса скорой медицинской помощи стоимостью 3 млрд тенге.
В госоргане напомнили, что 27 ноября прошлого года Специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил от иск прокурора города о признании незаконными действия по передаче госимущества в частные руки.
Решение суда вступило в законную силу.
«Данный комплекс площадью 3974 м2 и 50-ти соток земли был незаконно передан в частные структуры бывшим акимом города Алматы Виктором Храпуновым. В настоящее время постановлением акима города от 25 апреля недвижимое имущество передано на баланс службы скорой медицинской помощи, планируется открытие дополнительной подстанции», - говорится в пресс-релизе.