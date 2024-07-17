Готовность к сбору нового урожая обсудили в правительстве РК

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В правительстве состоялось совещание под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, на котором обсудили вопросы готовности элеваторов к приему нового урожая, возможности экспорта и вероятные риски во время уборки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По данным на 1 июля, запасы зерна в Казахстане составляют 6,1 млн тонн, из которых 4,5 млн тонн – продовольственное, 1,4 млн – фуражное. Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов отметил, что благоприятные погодные условия и нынешнее состояние посевов дают возможность прогнозировать объем сбора урожая выше средних показателей.

«При наличии таких больших переходящих остатков в зернохранилищах акиматам уже сейчас необходимо проработать все организационные вопросы по приемке зерна нового урожая и сушильным мощностям, чтобы зерно, в случае непогоды, не осталось влажным на полях», — подчеркнул вице-министр.

На совещании были обсуждены варианты скорейшего сбыта остатков зерна, одним из которых стало ускорение отправки на экспорт. В 2023 году объем поставок зерновых грузов по железной дороге из Казахстана в Китай достиг рекордных 2,2 млн тонн. Это стало возможным благодаря возобновлению отгрузки зерновых грузов зерновозами с марта 2023 года совместными усилиями правительства, КТЖ и отраслевых ассоциаций.

Управляющий директор АО «НК «КТЖ» Бауыржан Урынбасаров представил планы транспортировки зерна в Китай на 2024 год и результаты отгрузки за первое полугодие. По железной дороге уже отправлено 757 тыс. тонн зерна, план на второе полугодие составляет 1,25 млн тонн. АО «НК «КТЖ» готово отправить более 2 млн тонн зерна на экспорт в Китай при равномерном распределении поездов среди отправителей. Серик Жумангарин также предложил обсудить с китайской стороной возможность отправки зерна автомобильным транспортом.

Исполнительный директор Зернового Союза Казахстана Муратбек Исабаев на совещании озвучил предложение обеспечить аграриев удешевленным топливом для сушилок на случай влажной погоды во время уборки.

Серик Жумангарин поручил МСХ рассмотреть возможность выделения льготных средств аграриям для закупки зерносушильного оборудования, а также совместно с акиматами областей принять все необходимые меры по своевременной подготовке к уборочной поре.