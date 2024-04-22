Говорили – спорт, подразумевали – деньги

фото из архива "КП"

Так, в районных спортшколах семь тренеров работали по поддельным дипломам, то есть выдавали себя за спортивных педагогов и незаконно получали зарплату. К ситуации подключились контролирующие органы. В областном управлении физкультуры и спорта заверили, что владельцы фальшивых документов будут уволены.

В районе Алтай в двух спортшколах выявлены факты дублирования фамилий воспитанников, чтобы повысить размер подушевого финансирования из бюджета. Также в регионе допускались многочисленные нарушения требований госзакупок по развитию профессионального спорта.

В ряде городских и районных спортшкол допускали нецелевое использование бюджетных средств. В качестве примера Денис Шакенов привел ситуацию, когда специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по волейболу в Усть-Каменогорске провела учебно-тренировочные сборы. Спортсменам выплатили командировочные расходы на проживание и питание на общую сумму 4,1 млн тенге. Однако, как выяснилось, сборы проходили на базе самой школы, то есть без дополнительных затрат.

– По всем выявленным фактам инициированы проверки уполномоченных органов, – отметил глава областного Антикора. – Выработаны рекомендации о принятии конкретных шагов для их исправления.