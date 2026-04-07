Град ожидается на юге Казахстана во вторник

"Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на вторник, 7 апреля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, в горных районах юга временами сильный дождь, сообщает Kazpravda.kz 

Лишь на западе Казахстана под влияние отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге град, шквал.

На востоке Кызылординской, на западе, севере, в центре и в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, западе Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетісу, на юге Карагандинской области и области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

#Казахстан #погода

Популярное

Все
Две медали из Каира
Спасибо за мужество и стойкость
Жизнь без границ
В преддверии эпохи умных машзаводов
В Анталье прошел VIII Международный форум по этноспорту
В стиле Royal Danish Theatre
ЗОЖ – путевка в будущее
Исторический успех
На Кубке Австрии
Вузы внедряют искусственный интеллект
Формируется новая модель геологоразведки
На ошибках учатся?..
Теннисный дебют Туркестана
Конституционная реформа и общественное доверие
О качестве и безопасности психологической помощи
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
Алаколь готовится к приему туристов
Наука должна давать реальный экономический эффект
Обеспечить успешную социальную адаптацию
ИП вне игры: почему B2B стало неэффективным для бизнеса?
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Парк превратился в современную зону отдыха
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
И дольше века длится день газеты
В американском журнале вышла статья Токаева о новой Конституции
Здесь важны прикосновения и звуки
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Весенняя непогода накроет Казахстан
Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Казахстане
Дожди, грозы и град: казахстанцев предупредили о резкой сме…
Мощная пыльная буря обрушилась на Грецию

