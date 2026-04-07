Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, в горных районах юга временами сильный дождь, сообщает Kazpravda.kz

Лишь на западе Казахстана под влияние отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге град, шквал.

На востоке Кызылординской, на западе, севере, в центре и в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, западе Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетісу, на юге Карагандинской области и области Абай ожидается высокая пожарная опасность.