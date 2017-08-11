Общество

Град, шквалистый ветер и грозы обрушатся на Казахстан в выходные дни

В эти выходные на большей части территории Казахстана ожидается резкое понижение температуры и ухудшение погодных условий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Высотная барическая ложбина, с которой на Казахстан будет поступать влажный и прохладный воздух с районов Таймыра, принесёт понижение температуры на большей части республики, также местами вызовет дожди с грозами, в отдельных районах туман, возможен град и порывистый ветер. Температурный фон в северных, центральных и восточных регионах ночью понизятся до 2-12 тепла, днем постепенное повышение от 15-25 до 20-30 тепла", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Так, по Восточно-Казахстанской области 12 августа ожидается дождь, местами гроза, возможен град, шквал, усиление ветра в порывах 23-28 м/с. По Усть-Каменогорску ночью 12 августа ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Астане завтра ожидается переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура ночью +7+9°С, днем +16+18°С. 13 августа прогноз выглядит следующим образом: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +20+22°С.

В Алматы прогнозируют не столь значимые изменения погоды.

"На 12 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +21+23°С. 13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +26+28°С", - передает "Казгидромет".

Также днем 12 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер 15-20 м/с.

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