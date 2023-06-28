Грани мастерства Лейлы Уразбаевой

Один день журналиста не похож на другой. Постоянно нужно куда-то бежать, записывать интервью и оперативно выдавать новости, будь то информационные агентства, газеты или телевидение. Можно сказать, что свидетелем и непосредственной участницей становления казахстанской журналистики стала Лейла Сагнаевна Уразбаева. В апреле этого года исполнилось 55 лет, как вышла ее первая статья в газете.

– В школе я всегда была гуманитарием, по математике и точным наукам училась неважно. Любимые предметы – история и литература, – рассказывает Лейла Сагнаевна.

Она с удовольствием участвовала в школьных мероприятиях, хорошо декламировала стихи. Родители Лейлы очень хотели, чтобы дочь пошла на биологичес­кий факультет. А она сама мечтала стать следователем. Вступительный экзамен по химии был «с треском» провален. Но, возможно, та неудача и предоп­ределила дальнейшую судьбу.

В Семипалатинске на улице Горького (ныне Б. Момышулы) располагались редакции газет «Семей таңы» и «Иртыш». В «Иртыш» на летнее время требовалась телетайпистка. (Это слово не знакомо молодежи. Сейчас мы легко находим любую информацию на просторах Интернета, а более полувека назад стояли огромные аппараты и по ленте приходили сообщения ТАСС и КазТАГ – самых популярных информагентств).

– Наверное, дух журналистики захватил именно тогда. Затем меня временно приняли секретарем в газету «Семей таңы», а осенью освободилось место сек­ретаря главного редактора в газете «Иртыш». Ее возглавлял замечательный человек – Яков Васильевич Савенков, – вспоминает Лейла Сагнаевна. – Именно он задавал творческую атмосферу во всей редакции. Мне нравилось работать в журналистском коллективе.

Пролетел год – и Лейла вновь собралась поступать в институт. Была возможность поступить в КазГУ, но она отказалась. Старшая сестра тогда училась в Караганде, и родителям было бы трудно содержать двух дочерей в разных городах. Поэтому свой выбор она остановила на филологическом факультете педагогического института в родном Семипалатинске.

И тогда же начались ее первые робкие шаги в журналистику. Набирали обороты студенчес­кие строительные отряды: во время летних каникул молодежь работала на стройках, возводили дома, школы, хозяйственные объек­ты. В Семипалатинск приеха­ли более сорока студот­рядов из Свердловска.

– У них была своя газета «Планета», и в «Семей таңы» и «Иртыше» выходила целая полоса-вкладыш о работе стройотрядов. Известный в семипалатинском регионе журналист Эльвира Михайловна Ким посоветовала мне написать заметку, – продолжает Лейла Сагнаевна.

И вот в апреле 1968 года на второй полосе, в «подвале», вышла ее первая небольшая статья «Трудовой семестр на подходе». В следующем году свердловчане снова приехали в Семипалатинск... Все летние каникулы девушка трудилась в стройотрядах журналистом. Защитила диплом и по распределению попала в восьмилетнюю школу Маканчинского района учителем русского языка и литературы. Но преподавать детям язык Толстого и Пушкина не пришлось. Опять судьба распорядилась по-другому.

Неожиданности начались у самого трапа прилетевшего самолета. Ее ждал представитель райкома партии. Она услышала: «Вы не пойдете в школу, а будете работать в редакции нашей районной газеты. Мы знаем, что вы пишете, следим за вашими публикациями…»

– Так я попала в районную газету «Ленинское знамя». Сначала была корреспондентом, затем заведовала отделом писем. А в июле следующего года «Планета» позвала меня снова, – говорит Лейла Сагнаевна.

Когда очередной сезон закончился, устроилась на работу в школу № 12. Встретила свою судьбу – Ербола Уразбаева, поженились. Родился сын Тимур. А через полгода ведущая молодежных программ на радио Людмила Симонова пригласила на работу.

Любимое дело

Редакция областного радио была небольшой: старший редактор новостей Светлана Шебалина, журналисты Анатолий Сидоров, Федор Беловецкий и Лейла Уразбаева. Каждый выпускал в эфир по паре крупных программ, готовил блок сообщений для выпусков новостей.

– У нас был хороший дружный коллектив, нас проверяла цензура. Не обходилось и без курьезов. Меня даже однажды обвинили в том, что я китайская шпионка. Тогда по итогам каждого квартала вручали Всесоюзные знамена, и совхоз «Канонерский» получил такое знамя. А за неделю до этого вышел указ, что этот совхоз удостоен и ордена «Знак Почета». Обычно после издания указа орден вручался через месяц или два, а тут получилось, что вместе со знаменем вручили и орден. А у нас информация от обкома партии, что первый секретарь Николай Морозов будет вручать переходящее Красное знамя. Про орден ни слова. Звоню, спрашиваю: «Знамя вручили?» Редактор районной газеты ответил: «Вручили». Я про орден не спрашиваю, потому что не знаю, а он знает, но мне не сказал.

И из-за того, что я «скрыла» такое важное событие, состоялась коллегия, где меня «разбирали». Обвинили в том, что я работаю на китайскую разведку, иначе как я могла скрыть такой важный момент в жизни нашей области!? Сказали, что мне на счет миллион положили и памятник в Китае открыли. Миллиона я так и не увидела, а памятник, может быть, где-то в Китае и стоит, – смеется Лейла Сагнаевна. – Мы все исправили, была так называемая «запись по проводам»: позвонили директору совхоза, он выразил бурную радость по поводу вручения ордена, и мы это выдали в эфир...

Через девять лет работы на радио, в 1983-м, Лейла Сагнаевна получила интересное предложение от телевидения. Кроме эфиров для местного телеканала нужно было готовить два сюжета в месяц для Центрального телевидения в программу «Время» или выпуск новостей. Была очень большая нагрузка – ежедневная подготовка новостей, постоянные командировки.

– Было так: муж приедет из командировки, мне нужно уезжать, или я приеду – он в дорогу собирается. Спасибо маме, что вырастила нашего сына, – говорит моя собеседница.

В 1986 году Лейле Уразбаевой посчастливилось попасть на недельную стажировку в программу «Время», увидеть знаменитых, можно сказать легендарных обоз­ревателей и дикторов.

«Наша апака встречалась с первым космонавтом Казахстана Токтаром Аубакировым, с советским космонавтом Германом Титовым, спортсменкой Ириной Родниной», – пишут внуки.

А затем грянули 90-е. Изменения коснулись и телестудии. Все редакции разделились на объе­динения. Три сильных журналиста Семипалатинска – Федор Занарин, Надежда Семенова и Лейла Уразбаева – создали объе­динение «Спектр» и работали над своими программами. Популярной стала социальная программа «Плюс-минус», которая шла в прямом эфире.

Затем Лейла Сагнаевна работала главным редактором на радио «Бекзат», главным редактором новостей на канале ТВК-6.

В 1999 году на этом же канале начала выходить ее авторская программа «Личность», героя­ми которой были известные люди семипалатинского регио­на. А через год она вернулась в Семипалатинскую телерадио­компанию (ныне телеканал Semei) в качестве режиссера, вела также авторскую прог­рамму «Грани».

В 1998-м начала преподавать в Семипалатинском государственном университете на отделении журналистики, где мы и познакомились. Хрупкая женщина с телеэкрана учила нас азам журналистики, делилась интересными случаями из своей практики. Весь штат редакции городской газеты «Вести Семей», где я проработала восемь лет, – выпускники Лейлы Сагнаевны. Ее бывшие студенты, а теперь уже коллеги работают в Астане, Алматы, в республиканских и региональных СМИ.

Нельзя сказать, что она на заслу­женном отдыхе. Каждый ее день начинается с лент новос­тей, в 2016 году она открыла собственное информационное агентство Semeyainasy. А еще она возглавляет Ассоциацию молодых журналистов семейского региона, которая помогает повышать квалификацию начинающим репортерам.

Не обошли в беседе мы и тему современной журналистики. Не так давно в университете Семея прекратили набор на отделение журналистики. Лейла Сагнаевна, болеющая душой за будущее профессии, очень переживает за ее развитие в регионе.

– В университете, где эту специальность открыли 25 лет назад, сегодня практически нет студентов. Уточню: говорю только о русскоязычных будущих коллегах. Сама преподавала там 20 лет по совместительству, с момента открытия отделения журналис­тики в 1998-м (в последние годы оно стало кафедрой на факультете казахской филологии) и могу гордиться многими своими выпускниками.

За казахское отделение ничего сказать не могу, не знаю, как там обстоят дела, но за русскоязычное обучение будущих журналистов болит душа. Два предыдущих года сюда не стали делать набор. Выпускники этого года четыре семестра назад были переведены в казахские группы и два года обучались непонятно как. Студенты третьего курса, увы, не владеют элементарными навыками будущей профессии. Это не голословное утверждение. Ребята ежегодно приходят на практику к нам в информагентство, где я являюсь главным редактором, и мы с коллегами тратим массу времени на правку их «шедевров», – сетует Лейла Сагнаевна.

...«Моя бабушка занимается любимым делом, ей это нравится. Для нас это очень важно», – написали Алиби и Аминуша. А вообще у Лейлы Сагнаевны четверо внуков. Несомненно, каждый гордится своей бабушкой, и все с нетерпением ждут поездки в Семей или ее приезд в столицу.