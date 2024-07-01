Границы Мангистауской области будут изменены

Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 15 июля, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«Изменить границы Атырауской области путем включения в территорию Атырауской области земель между границей Атырауской области и внешним пределом территориальных вод (моря) РК на Каспийском море общей площадью 3954015,300 гектара», – говорится в сообщении.

Границы Атырауской области обозначены следующим образом:

северная граница Атырауской области проходит по действующим границам территорий административного подчинения Западно Казахстанской области;

восточная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Актюбинской области;

южная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Мангистауской области;

юго-западная граница проходит по внешнему пределу территориальных вод (моря) РК на Каспийском море;

западная граница проходит по казахстанско-российской государственной границе.

Ранее сообщалось об изменении границ Мангистауской области.