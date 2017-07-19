Граждан Казахстана эвакуировали из Йемена российские спасатели

Общество
Фото пресс-центра МЧС РФ
Из Йемена при поддержке Ппосольства РК в России эвакуированы двое граждан Казахстана, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, который доставил из Йемена 62 гражданина России и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. В их числе были две гражданки Казахстана – 54-летняя Людмила Хаджван и ее 16-летняя дочь Ясмин", – сообщили в пресс-службе посольства.

В казахстанском диппредствительстве уточнили, что наши соотечественницы уже были эвакуированы из Йемена в Москву два года назад во время обострения вооруженного конфликта.



По прибытии дипломаты посольства РК в РФ оказали казахстанским гражданам необходимую консульско-правовую помощь.

Со слов Людмилы, в ближайшее время они планируют отбыть в Казахстан, однако затем снова вернутся в Йемен, так как ее дочери необходимо окончить школу. Кроме того, добавила женщина, в арабской стране остались ее муж и сын, являющиеся гражданами Йемена.

Людмила Ясмин также прокомментировала сообщения в СМИ об эпидемии холеры в Йемене. "Холера есть, но не настолько, насколько печатают в газетах. Лично из нашего окружения никто не заболел, никто не умер. Мы принимаем меры предосторожности, так что холеры мы не видим", – сказала она.

Популярное

Все
Молоко не пропадет
Семья как главная ценность
Чистые источники – забота о будущем
Барометр общественной активности
Возраст измеряется интересом к жизни
17 Gaming – сильнейший в Battle Royale PUBG
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Укреплять мир и стабильность
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
Конституция и региональное развитие
Технологии чистого будущего
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Когда молчание делает соучастником преступления
Депутата в Туркестанской области подозревают в изнасиловании гражданки Китая
В ФИФА выбрали лучший гол ЧМ-2026
НВП в Казахстане обновят с учетом современных вызовов
Фитосанитарный мониторинг продолжается
Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане
Готовность к Азиатским играм
Важная бронза Артема
Цифровизация ЖКХ: платформу Smart Turmys готовят к запуску в РК
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Запущен комбинат – появится и кластер
Большие перспективы для села
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Семья как главная ценность
Развивать потенциал молодежи
Лагерь, из которого не хочется уезжать
Прогнозировать риски, а не устранять последствия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]