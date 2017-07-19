Граждан Казахстана эвакуировали из Йемена российские спасатели

Из Йемена при поддержке Ппосольства РК в России эвакуированы двое граждан Казахстана, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, который доставил из Йемена 62 гражданина России и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. В их числе были две гражданки Казахстана – 54-летняя Людмила Хаджван и ее 16-летняя дочь Ясмин", – сообщили в пресс-службе посольства.
В казахстанском диппредствительстве уточнили, что наши соотечественницы уже были эвакуированы из Йемена в Москву два года назад во время обострения вооруженного конфликта.
По прибытии дипломаты посольства РК в РФ оказали казахстанским гражданам необходимую консульско-правовую помощь.
Со слов Людмилы, в ближайшее время они планируют отбыть в Казахстан, однако затем снова вернутся в Йемен, так как ее дочери необходимо окончить школу. Кроме того, добавила женщина, в арабской стране остались ее муж и сын, являющиеся гражданами Йемена.
Людмила Ясмин также прокомментировала сообщения в СМИ об эпидемии холеры в Йемене. "Холера есть, но не настолько, насколько печатают в газетах. Лично из нашего окружения никто не заболел, никто не умер. Мы принимаем меры предосторожности, так что холеры мы не видим", – сказала она.
"Сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, который доставил из Йемена 62 гражданина России и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. В их числе были две гражданки Казахстана – 54-летняя Людмила Хаджван и ее 16-летняя дочь Ясмин", – сообщили в пресс-службе посольства.
В казахстанском диппредствительстве уточнили, что наши соотечественницы уже были эвакуированы из Йемена в Москву два года назад во время обострения вооруженного конфликта.
По прибытии дипломаты посольства РК в РФ оказали казахстанским гражданам необходимую консульско-правовую помощь.
Со слов Людмилы, в ближайшее время они планируют отбыть в Казахстан, однако затем снова вернутся в Йемен, так как ее дочери необходимо окончить школу. Кроме того, добавила женщина, в арабской стране остались ее муж и сын, являющиеся гражданами Йемена.
Людмила Ясмин также прокомментировала сообщения в СМИ об эпидемии холеры в Йемене. "Холера есть, но не настолько, насколько печатают в газетах. Лично из нашего окружения никто не заболел, никто не умер. Мы принимаем меры предосторожности, так что холеры мы не видим", – сказала она.