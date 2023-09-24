Граждан Узбекистана приговорили к заключению за похищение индийца

Происшествия
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Организатор преступления осужден на восемь, четверо его сообщников – на семь лет, передает Kazpravda.kz.

Фото из открытых источников

В ноябре прошлого года гражданин Индии обратился в управление полиции Караганды, которого, по его словам, похитили и вывезли в Астану граждане Узбекистана, требуя вернуть денежный долг.

Казыбекбийским районным судом Караганды установлено, что гражданин Индии взял в долг крупную сумму у гражданина Узбекистана, однако тянул с возвратом денег. Заемщик и его товарищи, также граждане Узбекистана, решили наказать должника. С этой целью двое граждан Узбекистана приехали в Караганду, выследили и похитили его, после чего удерживали в хостеле, сообщила пресс-служба районного суда.

«Факт похищения человека и самоуправства доказан показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, вещественными доказательствами», – отметили в суде.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Сторона защиты, в свою очередь, просила оправдать подсудимых.

«По совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно организатору похищения человека суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, а остальным участникам по 7 лет лишения свободы», – говорится в приговоре.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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