Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК в период с 11 июля по 12 августа т.г. провел массовый опрос населения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов.

В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента.

По данным социологического исследования, 75,9% граждан считают, что сегодня страна движется в правильном направлении.

Наиболее высокий уровень социального оптимизма наблюдается у молодого поколения в возрасте 18-29 лет (84,6%). По мере роста возрастной группы оптимизм в отношении будущего страны относительно снижается, но остается на достаточно высоком уровне (61 год и старше – 70,6%). В селе (79,3%) граждане более позитивно настроены по поводу текущего курса развития страны, чем в городе (73,8%).

Большинство респондентов, поддерживающих мнение о движении страны в правильном направлении, выделяют несколько ключевых реформ, которые уже находят свое практическое воплощение. Среди них можно отметить несколько групп.

Социальные инициативы:

Строительство и модернизация сельских и городских школ – 38,2%;

Реализация программы «Национальный фонд – детям» – 29,5%;

Возможность частичного снятия средств из ЕНПФ – 20,1%.

Экономические реформы:

Строительство и ремонт автомагистралей, вокзалов, аэропортов – 18,4%;

Развитие сельского хозяйства – 13,6%;

Поддержка малого и среднего бизнеса – 10,3%;

Рост производства отечественных товаров – 9,7%.

Реализация принципа «Закон и порядок» и общенациональной акции «Таза Қазақстан»:

Борьба с бытовым насилием – 32,6%;

Уборка и благоустройство населенных пунктов, борьба с вандализмом и бескультурьем – 14,7%;

Возврат незаконно выведенных активов и капиталов в страну – 5,8%.

Цифровизация страны:

Развитие цифровых госуслуг – 30,7%;

Внедрение Цифровой карты семьи, социального кошелька – 16,1%.

Данные результаты опроса свидетельствуют о том, что граждане фиксируют реальные изменения в разных сферах их жизнедеятельности. Это говорит о том, что реформы начинают давать свои плоды, укрепляя общественное доверие к государственной политике и поддерживая оптимизм относительно будущего.

Эффективная реализация экономических реформ и социальных инициатив отражается на уровне общественного доверия руководству страны. Так, согласно данным социологического замера, Президент неизменно занимает лидирующую позицию в рейтинге – ему доверяют 82,4% опрошенных.

Более того, позитивные изменения в стране оказывают прямое влияние на рост патриотических настроений. Так, подавляющее большинство респондентов гордятся Казахстаном и своим гражданством – 89,9% (сумма ответов «очень горжусь» – 49,1% и «горжусь» – 40,8%).

В контексте будущего развития страны, респонденты выделяют несколько сфер, в которых Казахстан имеет наибольшие возможности стать лидером как на региональном, так и на мировом уровне. В топ-5 перспективных направлений развития страны, с точки зрения населения, вошли:

Агропромышленный сектор – 38,9%.

Цифровизация и искусственный интеллект – 30,6%.

Энергетика – 25,3%.

Транспорт и транзит – 17,5%.

Развитие человеческого капитала – 13,1%.

На текущем этапе, по мнению респондентов, развитие этих пяти стратегически важных направлений способно вывести нашу страну на ведущие позиции в мире, обеспечить устойчивый экономический рост и технологический прогресс.

В целом результаты социологического опроса демонстрируют, что сегодня казахстанское общество отмечает позитивные изменения в стране. Граждане ощущают на себе, что реформы начинают приносить конкретные результаты. Это, в свою очередь, укрепляет доверие населения к государственной политике и поддерживает оптимизм по поводу будущего.

