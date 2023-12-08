Гражданская защита требует должного уровня финансирования — Маулен Ашимбаев

Парламентские слушания на тему «Совершенствование системы гражданской защиты» прошли сегодня в Сенате, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Участники встречи обсудили поправки в соответствующий закон и озвучили свои предложения.

В своем выступлении спикер Сената отметил, что совершенствование системы гражданской защиты имеет стратегическое значение для страны и находится на особом контроле палаты. Участившиеся пожары природного и техногенного характера, по мнению Маулена Ашимбаева, свидетельствуют о необходимости пересмотра законодательных актов, касающихся чрезвычайных ситуаций.

«Крупные лесные пожары, произошедшие в Костанайской области и области Абай, наглядно показали несистемность в работе государственных органов, ответственных за тушение пожаров, и отсутствие четкого алгоритма в этом направлении. В этой связи глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи по модернизации системы гражданской защиты. Поэтому соответствующим госорганам предстоит проведение масштабной работы», – сказал спикер Сената.

При этом, он также обозначил важность совершенствования деятельности по планированию противодействия чрезвычайным ситуациям. Внедрять новые подходы следует, в том числе, исходя из практики и опыта зарубежных стран.

Еще одна проблема, которую обозначил председатель палаты, касается вопросов промышленной безопасности. Это стало причиной аварий на шахтах в Карагандинской области. Среди наиболее частых факторов происшествий – истечение срока эксплуатации техники, некачественные или несвоевременные ремонтные работы, несистемные проектные и технические решения.

Повышенного внимания, учитывая географическое положение страны, также требует сейсмически опасные зоны. Вместе с тем, как было отмечено на заседании необходимо, не только усиление профилактической работы, но и внесение соответствующих изменений в национальное законодательство и системное взаимодействие между правительством и акиматами.

«Такая важная область, как гражданская защита, требует и соответствующего уровня финансирования. Считаю, сегодняшнее обсуждение поспособствует подготовке эффективных путей решения имеющихся проблем и продуктивной работе над реализацией поручений президента страны в данном направлении», – подчеркнул Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Он также отметил, что рекомендации, разработанные по итогам парламентских слушаний, будут учтены в дальнейшей работе Сената, а также будут направлены в правительство.

В ходе слушаний также был озвучен и ряд рекомендаций, направленных на совершенствование и повышение эффективности системы защиты населения, объектов и окружающей среды от ЧС.

Наряду с оснащением подразделений специальной техникой и оборудованием, сенаторы призвали МЧС проработать с акиматами и общественными организациями вопросы надлежащей эксплуатации жилья социально-уязвимых слоев населения, детей-сирот, детей из многодетных семей, лиц с инвалидностью.

В частности, шла речь о необходимости ремонта систем отопления и электроснабжения, а также установки в частных жилых домах пожарных извещателей, датчиков угарного и природного газа.

С докладами на парламентских слушаниях также выступили министры по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, директор Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий Серик Аубакиров и другие.