В ходе выступления на Национальном курултае Глава государства высказался в поддержку защиты прав женщин, указав на то, что практика похищения невест негативно сказывается на имидже страны

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с резким осуждением практики принудительного заключения брака, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Похищение невест – грубое, варварское преступление, наносящее урон репутации нашей нации. Нельзя допускать подобной жестокости! С каждым годом правосознание народа растет, а в обществе повышается уровень гражданской ответственности. Крайне важно, чтобы законодательные изменения соответствовали этому процессу. Закон и порядок едины для всех. Каждый гражданин нашей страны обязан неукоснительно соблюдать требования законодательства», – заключил Президент.

Напомним, наказание за похищение невест ужесточили в Казахстане. В МВД РК призвали граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку.