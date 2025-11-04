В МВД РК призвали граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку

Фото: Polisia.kz

16 сентября вступила в силу новая поправка в УК РК - статья 125-1 «Принуждение к браку». Данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление, и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет лишения свободы. Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.

«С момента вступления в силу новых изменений подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент. В ходе проведенных мероприятий задержали 15 граждан. По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений», – проинформировали в правоохранительных органах.

В МВД РК призвали граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку. При наличии информации о подобных фактах следует незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.

В ведомстве заверили, что продолжат работу по профилактике похищений невест и защите женщин от любых форм насилия и принуждения.