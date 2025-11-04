Наказание за похищение невест ужесточили в Казахстане

Закон и Порядок
71
Дана Аменова
специальный корреспондент

В МВД РК призвали граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку

Фото: Polisia.kz

16 сентября вступила в силу новая поправка в УК РК - статья 125-1 «Принуждение к браку». Данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление, и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет лишения свободы. Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.

«С момента вступления в силу новых изменений подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент. В ходе проведенных мероприятий задержали 15 граждан. По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений», – проинформировали в правоохранительных органах.

В МВД РК призвали граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку. При наличии информации о подобных фактах следует незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.

В ведомстве заверили, что продолжат работу по профилактике похищений невест и защите женщин от любых форм насилия и принуждения.

#полиция #МВД #наказание #похищение #невесты #ужесточение

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Из «микро» – в сегмент МСБ
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
В Зайсанском районе построят водохранилище
Большие возможности и большая ответственность
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
Азарт, мастерство и гармония
Повышая правовую грамотность населения
О туризме и банковской деятельности
Россыпь наград из Улан-Батора
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Придать диалогу стратегическую направленность
Остался год до юношеской Олимпиады
Лавины взяли под цифровой контроль
Помощь, от которой хуже...
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Владельца интернет-магазина по продаже наркотиков задержали…
Долгострой – птица гордая
Продолжаются проверки в сфере земельного законодательства
Обменялись опытом профилактической работы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]