Теперь слово International будет зачеркнуто после вступления в силу закона об англицизмах

«Иванушки International» на «Премии Муз-ТВ 2025», фото: пресс-служба

Группа «Иванушки International» будет переименована для соблюдения закона о запрете англицизмов. Об этом заявил ее художественный руководитель Игорь Матвиенко в разговоре с Радио РБК, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, коллектив решил поддержать закон о запрете англицизмов в названии и теперь слово International будет зачеркнуто.

«Я хочу зачеркнуть International, потому что я абсолютно согласен, что англицизмы задолбали», — сказал Матвиенко.

Законопроект об использовании русского языка в публичном пространстве, известный как «закон об ограничении англицизмов», был принят 17 июня 2025 года. Основные положения вступили в силу со дня опубликования — 24 июня, остальные — с 1 марта 2026-го.

Согласно данным «РБК Компании», товарный знак «Иванушки» принадлежит ООО «Продюсерский центр И.Матвиенко». Исключительное право на владение им у компании сохраняется до ноября 2035 года. Товарный знак не содержит упоминания слова International.