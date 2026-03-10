Группа «Иванушки International» сменила название

Звезды,Музыка
117
Айман Аманжолова
корреспондент

Теперь слово International будет зачеркнуто после вступления в силу закона об англицизмах

«Иванушки International» на «Премии Муз-ТВ 2025», фото: пресс-служба

Группа «Иванушки International» будет переименована для соблюдения закона о запрете англицизмов. Об этом заявил ее художественный руководитель Игорь Матвиенко в разговоре с Радио РБК, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, коллектив решил поддержать закон о запрете англицизмов в названии и теперь слово International будет зачеркнуто.

«Я хочу зачеркнуть International, потому что я абсолютно согласен, что англицизмы задолбали», — сказал Матвиенко.

Законопроект об использовании русского языка в публичном пространстве, известный как «закон об ограничении англицизмов», был принят 17 июня 2025 года. Основные положения вступили в силу со дня опубликования — 24 июня, остальные — с 1 марта 2026-го.

Согласно данным «РБК Компании», товарный знак «Иванушки» принадлежит ООО «Продюсерский центр И.Матвиенко». Исключительное право на владение им у компании сохраняется до ноября 2035 года. Товарный знак не содержит упоминания слова International.

#группа #Иванушки

Популярное

Все
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
В правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты
Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями
Школьников второй смены отправили на дистанционку в Астане
В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру
Три машины столкнулись из-за непогоды в столице
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Аида Балаева: Конституция гарантирует свободу слова и запрещает цензуру
Что изменится на ипотечном рынке в Казахстане: поручения Премьера
Казахстанцы впервые в истории покорили легендарную «стену смерти» в Альпах
Аида Балаева: В центре Конституции находится человек – его права, свободы и безопасность
В генпланы городов Уральск и Аксай внесут изменения
Реформа в эпоху глобальных разломов
В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов
Сотню миграционных нарушений пресекли за неделю в Карагандинской области
Бектенов поручил активизировать региональные программы доступного жилья
Госуслуги в сфере строительства полностью перевели в онлайн-формат в Казахстане
Исчезновение семьи в Атырауской области: обнаружены тела всех пропавших
Казахстан вошёл в топ-10 на юниорском чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Растет поток туристов
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Улан Бекиш назначен заместителем председателя АДГС
Новый завод откроют в мае
Не уверен – позвони и проверь
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой…
Праздничный музыкальный вечер в честь 8 марта прошел в Алма…
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглеси…
Торжественный концерт в честь 180-летия Жамбыла прошел в Ал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]