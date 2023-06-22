Группа мошенников убедила более 200 казахстанцев взять автокредиты на 2,9 млрд тенге

Трех человек осудили в Актау по делу о крупном мошенничестве с автокредитами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

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На скамье подсудимых за совершение уголовного правонарушения по пунктам 1, 2 части 4 статьи «Мошенничество» и части 2 статьи «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них» Уголовного кодекса РК оказались Б., Е. и М.

18 октября 2021 года подсудимые в автосервисе Yasira Motors в Актау оформили на 231 потерпевшего автокредиты, суля им за регистрацию автомобилей вознаграждение в среднем от 200 до 500 тысяч тенге. Автокредиты троица аферистов обещала погасить в кратчайшие сроки.

Мошенники уплачивали первоначальный взнос и первое время даже производили ежемесячные платежи по кредиту. А их жертвы передавали им автомашины, которые затем Б., Е. и М продавали по заниженным ценам без официальной регистрации. После этого выплаты по займу сразу же прекращались.

Общая сумма ущерба обманутым казахстанцам составила 2 904 817 522 тенге.

Б., Е. и М. были признаны виновными и приговорены к 8 годам лишения свободы каждый.

Автомобили, находившиеся на стоянке, возвращены владельцам.

Приговор не вступил в силу.