Группу барымтачей задержали в Павлодарской области

Сотрудники полиции задержали группу скотокрадов в Павлодарской области, которые попытались реализовать украденное мясо в Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вблизи поселка Жолкудук, расположенного в Аксуской сельской зоне, с вольных выпасов совершена кража 25 лошадей. Таким образом, хозяину животных причинен ущерб в особо крупном размере.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержаны четверо местных жителей. Подозреваемые планировали сдать украденное мясо в Экибастуз для реализации, однако по пути они были остановлены полицией. В настоящее время по факту скотокрадства проводится досудебное расследование», — сообщил начальник отдела полиции города Аксу Нуриман Валеев.

Полиция напоминает, что с 18 по 20 ноября в стране проводится республиканское ОПМ «Скотокрад».

