Ущерб от их противоправных действий более 20 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, инициированных прокуратурой области пресечена деятельность преступной группы из 6 скотокрадов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Ущерб составил более 20 млн тенге.

В ходе спецоперации в селе Бакалы Сарканского района изъято 43 головы крупного рогатого скота, орудия преступления, такие как ножи, веревки, а также вещественные доказательства в виде туш животных.

Изъятое имущество подтверждает систематический характер противоправной деятельности. Действия злоумышленников наносили серьезный ущерб жителям области.

«Подозреваемые лица задержаны и взяты под стражу. В настоящий момент проверяется их причастность в совершении аналогичных преступлений в регионе. Очень важно, чтобы владельцы скота не оставляли животных без присмотра, а также обеспечивали их безопасность», – говорится в тексте обращения.

Там же призвали граждан быть бдительными и ответственными.