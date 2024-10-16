Группу спортсменов-вымогателей задержали в Алматы
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Злоумышленники вымогали деньги у предпринимателей
Сотрудники УБОП департамента полиции Алматы совместно с представителями КНБ РК провели операцию по задержанию преступной группы на территории мегаполиса и Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Было установлено, что группа занималась вымогательством денег у предпринимателей. В состав преступной группы входили спортсмены ПОП ММА.
«В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Задержанные находятся под стражей. Уголовное дело находится в производстве следственного управления департамента полиции города Алматы», – детализировали в правоохранительных органах.