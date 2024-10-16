Группу спортсменов-вымогателей задержали в Алматы

Фото: Polisia.kz

Сотрудники УБОП департамента полиции Алматы совместно с представителями КНБ РК провели операцию по задержанию преступной группы на территории мегаполиса и Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz



Было установлено, что группа занималась вымогательством денег у предпринимателей. В состав преступной группы входили спортсмены ПОП ММА.