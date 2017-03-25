Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры

Фото с сайта pilgrim.ua
Грузинское застолье признали памятником нематериальной культуры, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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"Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия картули супра (традиционному грузинскому застолью и культуре трапезы", – гласит приказ Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.
Данные о новом объекте нематериального наследия будут внесены в государственный реестр памятников культуры.
В Грузии существуют определенные правила проведения трапезы. В частности, это касается тостов, которые произносят в строгой последовательности. Истории, которые рассказывают с поднятым бокалом, должны быть связаны.
Ранее в этом году в Грузии такой статус был присвоен традиционной технологии выдерживания вина в квеври (зарытые в землю большие глиняные сосуды), грузинской национальной борьбе и всем трем видам грузинского алфавита.