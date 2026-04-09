Казахстанка Гульмарал Еркебаева вошла в число призеров чемпионата Азии по женской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 76 килограммов.

В схватке за третье место Еркебаева оказалась сильнее Эн Жду Хван (Южная Корея). Противостояние завершилось победой Гульмарал со счётом 5:1.

Добавим, что также сегодня, 9 апреля, за "бронзу" боролись Марал Танирбергенова (до 50 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг). Однако спортсменки остановились в шаге от награды.