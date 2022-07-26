Гулявших по карнизу на 10 этаже детей сняли на видео в Актау

В городе Актау родителей привлекли к ответственности за «прогулку» детей по карнизу на 10-ом этаже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

25 июля в Актау на видео попали трое детей, лазивших по краю бортика стены на 10-ом этаже жилого комплекса Atakent.

На место выехали сотрудники ювенальной полиции региона.

«Родители несовершеннолетних были привлечены к ответственности по части 1 статьи «Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию» Кодекса об административных правонарушениях РК. Проведена профилактическая беседа с детьми, а также с родителями по недопущению подобных случаев», – сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.