Хакеры атаковали Министерство промышленности и строительства РК

Они пытаются выманить потенциальную жертву с целью получить конфиденциальную информацию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенники начали обманывать сотрудников от имени руководителя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Как отмечается, мошенники создают фейковые аккаунты - они выглядят весьма достоверно, с указанием данных сотрудников: фамилии, имена, отчества, фото.

Комитет по делам строительства и ЖКХ предупреждает, что сотрудники не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов. Необходимо сообщать обо всех подобных случаях мошенничества в правоохранительные органы.

В случае получения подозрительных звонков или сообщений, включая те, которые поступают через социальные сети, рекомендуется:

— Проверять источник сообщения: если вы сомневаетесь в подлинности сообщения, свяжитесь с предполагаемым отправителем через официальные контакты, указанные на официальных сайтах.

— Не переходить по подозрительным ссылкам: мошенники часто используют фишинговые ссылки для получения доступа к вашим данным.

— Не сообщать личные данные: никогда не передавайте личную информацию, пароли или банковские реквизиты через мессенджеры.

— Блокировать подозрительные контакты: если вы получили подозрительное сообщение, заблокируйте контакт.