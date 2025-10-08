Хайтек приходит на службу здоровью

Здравоохранение
1
Ксения Денисова, Алматы

IT-инструменты способствуют повышению качества медицинской помощи

фото предоставлено КГП «Городская клиническая больница № 7»

До граждан программа «Цифровой Казахстан» доходит в самых разных своих проявлениях. В поликлинике городской клинической больницы № 7 Алматы современные информационные технологии уже оценили и пациенты, и медперсонал.

С системой работы Face ID, которая распознает человека по скану лица, большинство пользователей электронных сервисов знакомы давно. Биомет­рическая идентификация пациентов внедрена в поликлинике горбольницы на этапе обращения к врачу. Работает она довольно просто.

В начале приема доктор направляет камеру компьютера на лицо пациента, приложение фиксирует его черты и для сравнения отсылает в государственную базу данных eGov. При совпадении полученного изображения с хранящимися в системе биометрическими данными подтверждается успешная идентификация. И только после этого открывается медицинское обслуживание, позволяя врачу проводить прием и назначать лечение.

– Пациентам не нужно предъявлять удостоверение или другие документы, что особенно удобно для пожилых людей, – говорит о преимуществах нововведения заместитель директора по медицинской части (поликлиника) ГКБ № 7 Лаззат Жумадилова. – Кроме того, система исключает злоупотребления, например, «приписки» пациентов и подделку медицинских записей.

Такая степень автоматизации обеспечивает точный учет обращений и оказанных медицинских услуг, предупреждает нецелевое использование бюджетных средств. О безопасности и конфиденциальности разработчики программы тоже позаботились: зафиксированное фотоизображение удаляется автоматически после идентификации и не хранится в информационной системе медучреждения во избежание утечки персональных данных.

Кстати, практика фотоидентификации – не единственный способ подтверж­дения личности пациента. Если он по какой-то причине не желает проходить сканирование, ему предложат альтернативный способ: с помощью кода, который запрашивается через сервис «Цифровые документы» портала eGov.kz или в банковских приложениях.

Цифровизация амбулаторно-лекарст­венного обеспечения реализована в механизме оформления электронных рецептов и интеграции с национальной базой маркированных лекарственных средств. Пациент поликлиники может получить рецепт и в традиционном бумажном, и в электронном формате.

Врач оформляет его в Информацион­ной системе лекарственного обеспечения, после чего документ становится доступным в приложении eGov mobile в виде QR-кода. Достаточно предъявить его в аптеке, чтобы фармацевт выдал нужное лекарство. Так обеспечивается полная цифровизация процесса – от назначения до получения препарата, что, в свою очередь, упрощает его и минимизирует риски ошибок.

Еще один важный момент. Функция оформления электронных рецептов интегрирована с системой цифровой маркировки лекарственных средств при помощи уникальных кодов. Их наносят на упаковку для контроля подлинности продукции на всех этапах – от производства до конечного получателя. В систему входят все участники оборота лекарственных средств: производители, дистрибьюторы, аптеки, медицинские организации. А это гарантирует в первую очередь подлинность медикаментов, а также контроль за их движением, своевременным пополнением запасов и прозрачность закупок.

Полностью в электронный формат с начала года переведена и процедура оформления санитарных книжек. Результаты обязательных медицинских осмотров сотрудника вносятся в элект­ронную систему, к своей санитарной книжке он получает доступ в приложении eGov mobile. Цифровой документ имеет такую же юридическую силу, что и физический. Но IT-продукт избавляет пациентов и работодателей от необходимости хранить бумажные документы, повышает защиту данных и исключает возможность подделок.

Схожая процедура отработана и в обеспечении электронными больничными листами. Информацию о временной нетрудоспособности врач также размещает в информационной системе, к которой пациент получает доступ через личный кабинет в eGov mobile, к работодателю сведения об открытии и закрытии больничного поступают напрямую из базы данных. И этот формат также предупреждает известные риски.

– Мы уже можем оценивать положительные результаты этих новшеств, – комментирует Лаззат Жумадилова. – Они позволяют максимально упростить документооборот, повысить прозрачность процедур и удобство для граждан. А еще снизить административную нагрузку на медицинский персонал.

Стоит добавить, что цифровые технологии без особых усилий входят в медицинскую практику. Прежде всего потому, что персонал больниц имеет опыт взаимодействия с высокотехнологичными продуктами и может оценивать их полезный эффект.

– Это большой и важный шаг в развитии любой медицинской организации, – заключает замдиректора горбольницы № 7. – Главные плюсы цифровизации для пациентов – повышение качества обслуживания за счет сокращения времени приема и оформ­ления документов. А для государства эффект заключается в снижении количества необоснованных медицинских услуг, оптимизации расходов, обеспечении равного доступа пациентов к лекарственным препаратам и как итог – в повышении доверия к системе здравоохранения.

