Хиджабы в школу: Бейсембаев рассказал, как решили вопрос

Как решили вопрос с атыраускими школьницами, приходившими на учебу в хиджабах, сообщил на брифинге в правительстве министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

По словам министра, в начале сентября в Атырауской области более 150 девочек в хиджабах не впускали в школы. Однако, как заверил Бейсембаев, после беседы с родителями вопрос был решен.

"Мы провели определенные работы по разъяснению с родителями. На сегодня вопрос разрешен. По сведениям, которые мне предоставили, в других регионах школьницы не ходят в платках в школы. Вы же понимаете, что школа предназначена для того, чтобы наши дети получали качественное образование и воспитание. Большинство родителей начали это принимать, понимать, поэтому в данный момент таких вопросов не существует. По другим регионам по количеству школьниц, которые носят платки, у меня на руках данных нет", – сказал глава Минпросвещения.

Напомним, 5 октября 2023 года на Республиканском съезде педагогов в Астане Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан – светское государство, и этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной.

"Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное, воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям.

Содержание слова "светскость" очень глубокое. Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания", – обозначил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев разъяснял, что все ученики должны приходить на уроки в школьной форме.

По поводу ношения девочками платков в школах высказывалась министр культуры и информации Аида Балаева.

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало заявление по вопросу ношения девочками платка в школах.