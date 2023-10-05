Токаев о религиозных убеждениях в обществе: "Казахстан – светское государство"

Фото: пресс-служба президента РК

Во время выступления на Республиканском съезде педагогов в Астане Касым-Жомарт Токаев отметил, что наряду с качественным образованием необходимо и нравственное воспитание учащихся, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Ответственные граждане – опора государства. Этот принцип должен стать основой формирования новой общественной этики в стране. В народе говорят: "Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы" ("Если у тебя хороший наставник, то и жизненные принципы будут верными"). Поэтому важно, чтобы школы стали центрами, где дети будут постигать моральные принципы и общечеловеческие ценности. Справедливость, ответственность, трудолюбие, образованность, патриотичность и милосердие. Именно к обладанию этими качествами должна стремиться молодежь, потому что в этом и заключается новое качество нации", - сказал президент.

Также он подчеркнул, что в вопросе воспитания следует опираться на базовые установки отечественной педагогики. Подрастающему поколению нужно прививать любовь к казахским традициям и ценностям.

"Наш народ всегда проявлял истинное уважение к старшим, почитание к младшим, чтил такие качества, как достоинство, честь, чувство долга. Традиционная культура играет огромную роль в воспитании молодежи. Необходимо с раннего возраста приучать детей к трудолюбию, чтобы сформировать у них уважение к труду, разъяснять важность ответственного отношения к своей работе, активности и целеустремленности в жизни. Хочу остановиться еще на одной обсуждаемой проблеме. Согласно Конституции, Казахстан – светское государство. Этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной.

Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное, воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям. Содержание слова "светскость" очень глубокое. Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания", - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в сфере образования предстоит реализовать масштабную задачу – сформировать новое качества нации.

"Каждый ребенок должен получить качественное школьное образование, стать достойным человеком и ответственным гражданином. Для достижения этой важнейшей цели нам всем нужно неустанно трудиться. Великий Абай сказал: "Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға" ("Учитель никогда не должен уставать учить детей"). Уверен, вы с честью выполняете свою почетную миссию. Государство всегда будет уделять приоритетное внимание повышению статуса педагога, укреплению его авторитета в обществе»", - заключил президент.

Отметим, накануне на пленарном заседании депутат Мажилиса Ермурат Бапи заявил, что уровень распространения в стране радикальных течений Ислама и свободная деятельность их представителей свидетельствует о том, что в госорганах Казахстана работают и проводят деструктивную работу приверженцы ваххабизма.

Также депутат Сената Нурторе Жусип встревожен радикализацией ислама в стране и трубет принять меры по предотвращению распространения религиозного экстремизма в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос он озвучил сегодня на пленарном заседании Сената.