Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане

Желая помочь котёнку выбраться, мальчик спустился к нему и наступил на тонкий лед, который мгновенно треснул, и ребенок оказался в воде.

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В столице 11-летний мальчик спустился за котенком и упал в воду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно, утром жительница города Елена Шелестюк прогуливалась в районе спорткомплекса "Алатау". В какой-то момент она заметила в реке ярко-красную шапочку. Присмотревшись повнимательней, она разглядела, что в воде по плечи бултыхается ребенок, и подбежала к воде.

"К сожалению, я не умею плавать, поэтому быстро выбежала на дорогу останавливать машины, чтобы скорее помочь ребенку выбраться из ледяной воды. Затем вместе с неравнодушными водителями нам удалось вытянуть из реки мальчика. Это оказалось нелегко – одежда мальчика намокла, тяжелый рюкзак уже затягивал его вниз, кроме того, он был настолько напуган, что сам не мог бороться. Тем не менее нам удалось вытащить мальчика на берег", – рассказала Елена.

Ребенка сразу же отвезли в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

"Установлено, что несовершеннолетний, выйдя после тренировок, пошел домой вдоль реки Акбулак. Внимание ребенка привлек котенок, который сидел на льду. Желая помочь котёнку выбраться, мальчик спустился к нему и наступил на тонкий лед, который мгновенно треснул и ребенок оказался в воде", - проинформировали в столичном ДП.

Мама мальчика и сотрудники полиции выразили огромную благодарность храброй женщине за спасение жизни ребенка.

Отважную горожанку от имени начальника ДП Астаны Марата Тулебаева наручными часами наградил начальник УП района "Алматы" Серик Абуталипов.