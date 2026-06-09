Хранители истории: международный день архивов празднуют в Казахстане

В эпоху цифровизации архивные службы республики не просто хранят многовековую историю Великой степи, но и активно переводят фонды в электронный формат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 9 июня, в Казахстане отмечают Международный день архивов – профессиональный праздник специалистов, сберегающих уникальное документальное наследие страны, сообщает Kazpravda.kz

Для Казахстана эта дата имеет особое значение, так как архивные фонды страны отражают многовековую историю казахского народа, этапы становления государственности и суверенитета. Архивы связывают прошлое с настоящим и будущим. Казахстанские архивисты выполняют важнейшую миссию по сбору, реставрации и систематизации уникальных документов.

В фондах Центрального государственного архива и региональных архивов хранятся бесценные свидетельства: древние рукописи, указы ханов, документы советского периода и материалы эпохи независимости. Каждый документ является первоисточником, защищающим историческую правду от искажений.

Сегодня архивное дело в Казахстане активно модернизируется и переходит на цифровые рельсы. В рамках государственных программ идет масштабная оцифровка бумажных носителей, фото- и видеоматериалов. Это делает историческое наследие более доступным для исследователей, ученых и простых граждан. Электронные архивы значительно упрощают получение госуслуг и поиск генеалогических данных.

Особое внимание уделяется возвращению исторических документов из-за рубежа. Благодаря проектам комплексного изучения национальной истории, ученые Казахстана находят уникальные материалы в архивах ближнего и дальнего зарубежья.

Международный день архивов подчеркивает важность такого глобального сотрудничества и обмена опытом между странами. Профессиональный праздник стал прекрасным поводом для выражения глубокой признательности работникам архивной службы за их весомый вклад в сохранение исторической летописи страны. Их кропотливый, часто незаметный труд требует высокой квалификации, терпения и искренней преданности своему делу. Благодаря их преданности профессии, документальная память Великой степи сохраняется для будущих поколений казахстанцев.