HTTP⁄⁄The_Show_Must_Go_On.com

Вот уже пару недель, как новый год вступил в свои права, а мы все продолжаем его встречать. Вообще, начало года – приятная пора, впереди масса праздников, планов и надежд на хорошую погоду.

Вот буквально недавно отгуляли рождественские выходные, как нагрянул другой праздник – старый Новый год. Который дает нам последний шанс доесть-таки блюда новогоднего стола, щедрой рукой приготовленные в количестве, несоизмеримом с возможнос­тями организма по их поеданию, и, наконец, осознать, что праздник – хорошо, а рабочие будни никто не отменял.

Вообще, старый Новый год – это редкий исторический феномен, возникший в результате смены летоисчисления. Думаю, нет нужды углубляться в историю, как говорится, Гугл в помощь.

По сути, это уникальный шанс «допраздновать» самый любимый праздник детства. Ведь, как ни крути, а именно воспоминания юных лет делают Новый год чудесным и ярким.

Эти незабываемые утренники, где нас наряжали в костюмы сказочных персонажей (именно тогда становилось понятно, у кого из родителей самое богатое воображение), мы водили хоровод вокруг огромной пушистой ели и хором звали вдруг оглохшего Деда Мороза.

Счастливые и краснощекие с мороза прибегали домой, где мама уже поставила варить холодец, а сама тем временем резала колбасу на оливье, чис­тила селедку на «шубу», доваривала овощи, проверяла «самочувствие» гуся в духовке и еще успевала раздавать папе указания, как лучше развесить гирлянду на елке.

Ближе к вечеру собирались гости, в доме было громко, весело и уютно. Провожали старый год, желая, чтобы все плохое ушло вместе с ним. Дарили подарки, ели, пили, смеялись. А потом под бой курантов загадывали самое заветное желание, искренне веря, что загаданное в эту ночь обязательно сбудется…

Казалось бы, обычная смена дня и ночи, конец одного месяца и начало другого, как и происходит весь год. Однако же многолетняя традиция придает именно этому временному отрезку такое сакральное значение.

#Календарь_рыбалка.эхолот

Кто мы такие, чтобы спорить со временем? Благо человечество когда-то изобрело календарь, чтобы новогодний символизм проявил себя еще и в ритуале установки календаря на следующий год. И неважно – настенный он, отрывной или электронный.

Кстати, о последних стоит сказать отдельно. Вот недавно со мной произошел такой случай. В разговоре с подругой о днях рождения вдруг пришло осознание, что совсем не использую календарь. А даты и дни недели у меня в голове выстраиваются согласно страницам школьного дневника.

После беседы меня осенило: ведь можно вбивать нужные даты и события в календарь смартфона, а в нужный день и час сработает напоминалка! Вот, как говорится, до чего техника дошла. Вопрос в том, почему я, в общем-то совсем не глупый и с высшим образованием человек, не дошла до столь простого решения раньше? Будем считать, что, как настоящий воин, не искала легких путей. Но вернемся к нашим гаджетам.

На самом деле, очень нужное и полезное приложение для компа, планшета или смарт­фона. Возможности его почти безграничны.

Например, электронный календарь позволяет создавать, изменять, искать и просматривать события, соотносить дату и день недели, а также дает возможность все это синхронизировать на разных устройст­вах, делиться событиями с другими людьми и настраивать уведомления.

Еще можно сделать отдельно рабочий, семейный, тематичес­кий календарь, к конкретному событию добавить участников (которые получат уведомление по электронной почте или прямо на экран смартфона). В зависимости от настроек участники могут сами редактировать и добавлять других.

Раньше, помнится, таскали небольшие календарики в кошельках, а сейчас не стоит себя утруждать даже задумываться на эту тему: в современных операционных системах уже предусмотрена функция планировщика по умолчанию. Обновления и прочие заморочки по желанию устанавливаются дополнительно, выполняя функ­цию персонализации.

Но как ни совершенны современные технические решения каких-то бытовых вопросов, а обводить кружочками даты в настенном календаре или изымать листочки календаря отрывного – неповторимая классика, навеваю­щая приятные воспоминания.

Как бы то ни было, хоть на экране монитора, хоть на бумаге – а выходных в начале года достаточно, чтобы, пока не прошел праздничный угар, уделить время своему хобби.

Есть у меня один знакомый – страстный охотник порыбачить на льду. Сборы более чем серьез­ны. Одежда: теплые штаны в виде комбеза, длинная куртка с капюшоном, легкая, но теплая шапка-ушанка, водонепроницаемые сапоги, шерстяные нос­ки, термобелье, теплый свитер, шарф, перчатки.

Основное оборудование: пешня (инструмент ударного типа), бур, ящик рыболова, черпак (для очистки лунки от ледяной каши), багорик (помощник для выуживания пойманной рыбы из лунки), несколько зимних удочек, леска, грузила, крючки, приманки. Дополнительные аксессуары: палатка, обогреватель, газовая горелка, эхолот, термос.

Сборы на рыболовное мероприя­тие начинаются накануне. Затем следует ранний подъем (часа в три утра), проверка снаряжения, укладка всего этого добра на сани (речка протекает недалеко от дома) и ритуал рыбака: нужно основательно перекусить, у сытого клев лучше.

Кстати, зачастую заядлые рыбаки не так чтобы любители рыбки. В смысле им по душе сам процесс, а рыбу можно и в магазине приобрести. Вот мой знакомый весь улов, как правило, раздает соседям и друзьям, так как точно знает, что его супруга, ненавидящая рыбу всеми фибрами души, вряд ли пустит его на порог с добычей из речки.

В общем, учитывая праздничные даты календаря, а также то, что у каждого есть хотя бы один знакомый рыбак, стоит поговорить о подарках. Тем более что рыбалка нынче занятие высокотехнологичное.

Например, вот некоторые из огромного количества гаджетов, которые порадуют рыбака и принесут реальную пользу в любимом занятии. А еще они сделают ловлю рыбы приятной и продуктивной.

Долговечный фонарь: много­цветное освещение, впечатляющее время автономной работы, беспроводное управление – с таким устройством можно сидеть почти при идеальном дневном свете независимо от времени суток.

Крепление для смартфона на удочку – рыбачить и смот­реть новости теперь можно одновременно! Оно изготовлено из сверхпрочного силикона и удерживает настолько хорошо, что вы можете оставить свой телефон прикрепленным во время заброса.

Портативный алюминиевый держатель для удочки – вмещает до 24 удочек заядлого рыболова с большой коллекцией, занимает минимум мес­та. Многофунк­циональные плос­когубцы для рыбалки – необходимый гаджет, сделанный из нержавеющих материалов, поэтому может использоваться и в пресной, и в соленой воде.

Честно признаться, мне сложно понять подобные увлечения, но если разобраться, все мы по жизни «рыбаки»: хотим подцепить счастье на крючок и удержать удачу за хвост. А еще лучше – поймать золотую рыбку, исполняющую желания.

#День_W

Но вернемся к праздникам. Скоро день рождения празднует самый авторитетный источник всего и вся на просторах Сети (по версии этого самого источника) – Википедия.

Думается, все мы так или иначе знакомы с этой универсальной сетевой энциклопедией. Ее контент вмещает в себя статьи на многих языках мира, причем создаются они коллективным трудом добровольных авторов.

Следует признать, что Википедия считается самой полной энциклопедией по объему и тематическому охвату из когда-либо существовавших в истории человечества. Здесь знания каждого человека становятся достоянием всех.

Прародителем считается Нупедия (Nupedia) – проект на английском языке, реализующий принципы свободы информации. Ее основателями были Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс, а статьи писали ученые и люди из академической среды.

Дабы ускорить развитие сетевого всезнайки, 15 января 2001 года отцы-основатели открыли сайт «Википедия». С тех пор принимать участие в судьбе энциклопедии может любой юзерянин.

В мае 2001 года были запущены языковые разделы: русский, немецкий, шведский, французский, итальянский, испанский, португальский, эсперанто, каталанский, иврит, японский, а позднее – арабский и венгерский. Сейчас в Википедии насчитывается более 300 языковых разделов. (!)

Название ресурса образовано от английских слов wiki (заимст­вовано из гавайского языка, имеет значение «быст­ро») и encyclopedia («энциклопедия»). Можно расшифровать как «быстро­знание».

И Википедия полнос­тью оправдывает свою этимологию, ибо информация здесь появляется и обновляется быст­ро. Любой юзерянин может зайти на сайт, найти и прочитать любую статью абсолютно бесплатно.

Кстати, при обнаружении ошибок или недостатка информации можно добавить новую, подредактировать статью или вовсе ее переписать.

Что делает ресурс, скажем так, не всегда достоверным источником. Но и утверждать, что все содержимое сетевой энциклопедии – бред и провокация, тоже неправомерно. Как говорится, доверяй, но проверяй! Как правило, в статьях Вики указываются первоисточники того или иного факта, если же они не указаны, факт могут и удалить. А могут и не удалить.

Википедия ежегодно организует глобальную международную конференцию Wikimania. Это мероприятие собирает единомышленников для обмена идея­ми и поиска новых контактов, обсуж­дения докладов и презентаций о проектах Вики.

Интересный факт: 22 октября 2014 года в польском городе Слубице был открыт первый в мире памятник, посвященный интернет-энциклопедии. Это официальный логотип Википедии, лежащий на руках четырех человек, стоящих на стопках книг. Высота архитектурного изыска – 1,7 м.

В общем, все серьезно. Этот масштабный интернет-проект продолжает развиваться, объе­мы информации и количество пользователей растут, а значит, смело можно отмечать этот день в календаре как значимое для всего мира событие.

Что ни говори, а хорошо попраздновать и отдохнуть после насыщенных рабочих дней – это святое. Время, когда можно пойти кататься на горку (ну и пусть уже 35, где написано, что горки исключительно для детей?), поиграть в снежки, пожарить шашлыки, посмотреть советскую комедию и насладиться свежезаваренным чаем с шоколадными конфетами.

Главное, чтобы не получилось, как в анекдоте: «Сегодня в два часа ночи соседи напомнили мне, что праздник продолжается, а я им в шесть утра – что Цой жив».