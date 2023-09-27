Художника из Дании обязали вернуть музею деньги

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По решению суда датский художник, отправивший музею современного искусства Kunsten в Ольборге два пустых холста под названием «Бери деньги и беги», должен вернуть истцу выделенные ему 500 000 крон (около 70 тыс. долларов США).

Предполагалось, что эти деньги будут использованы Йенсом Хаанингом в создании инсталляции. В 2007 и 2010 годах художник представил публике две свои работы «Средний годовой доход в Австрии» и «Средний годовой доход в Дании», где на холстах были закреплены евро и датские кроны - сумма равнялась доходу среднестатистического европейца.

Администрация музея обратилась к Хаанингу с просьбой создать аналогичную работу и передала ему 532 549 крон, включая расходы и гонорар. Однако художник отправил только пустые полотна, которые были представлены на выставке с сентября 2021 по январь 2022 годов. Тогда музей сравнил инсталляции Хаанинга с работами Бэнкси и Бьёрна Норгаарда.

«Даже отсутствие денег в произведении имеет денежную ценность, когда оно обозначено как искусство, и, таким образом, показывает, что ценность денег является абстрактной величиной», - говорилось в описании к «Бери деньги и беги».

Но когда выставка завершилась, Хаанинг не вернул полученные деньги, после чего музей подал иск. В документах, направленных в суд, было указано, что согласно контракту, художник должен был вернуть после выставки полученные средства. Но Хаанинг заявил, что не собирается возвращать эту сумму.

«Работа заключается в том, что я забрал их деньги. Это не воровство. Это нарушение контракта, а нарушение контракта является частью работы», — сказал он.

Впрочем, суд пошел навстречу художнику и позволил ему удержать около $6 тысяч в качестве компенсации за участие его работ в выставке.