Художника из Дании обязали вернуть музею деньги

Lifestyle
90

Он передал учреждению пустые холсты вместо произведений искусства

Фото: Reuters

По решению суда датский художник, отправивший музею современного искусства Kunsten в Ольборге два пустых холста под названием «Бери деньги и беги», должен вернуть истцу выделенные ему 500 000 крон (около 70 тыс. долларов США).

Предполагалось, что эти деньги будут использованы Йенсом Хаанингом в создании инсталляции. В 2007 и 2010 годах художник представил публике две свои работы «Средний годовой доход в Австрии» и «Средний годовой доход в Дании», где на холстах были закреплены евро и датские кроны - сумма равнялась доходу среднестатистического европейца.

Администрация музея обратилась к Хаанингу с просьбой создать аналогичную работу и передала ему 532 549 крон, включая расходы и гонорар. Однако художник отправил только пустые полотна, которые были представлены на выставке с сентября 2021 по январь 2022 годов. Тогда музей сравнил инсталляции Хаанинга с работами Бэнкси и Бьёрна Норгаарда.

«Даже отсутствие денег в произведении имеет денежную ценность, когда оно обозначено как искусство, и, таким образом, показывает, что ценность денег является абстрактной величиной», - говорилось в описании к «Бери деньги и беги».

Но когда выставка завершилась, Хаанинг не вернул полученные деньги, после чего музей подал иск. В документах, направленных в суд, было указано, что согласно контракту, художник должен был вернуть после выставки полученные средства. Но Хаанинг заявил, что не собирается возвращать эту сумму.

«Работа заключается в том, что я забрал их деньги. Это не воровство. Это нарушение контракта, а нарушение контракта является частью работы», — сказал он.

Впрочем, суд пошел навстречу художнику и позволил ему удержать около $6 тысяч в качестве компенсации за участие его работ в выставке.

#Дания #художник #картина

Популярное

Все
Не быть цыпленку табака?..
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Закон и права знать обязаны
Независимое и справедливое правосудие
Нас поддерживают и поклонники Димаша
Иметь или не иметь?
Visit Alatau
Подделки выдавали за оригинал
Уголь дорог, газ не всем доступен
Без «парадного» подъезда
Онлайн-шопинг и риски, связанные с ним
Полезное с приятным
Заманчивые перспективы «оранжевого золота»
В ВКО назвали системные проблемы в привлечении гастарбайтеров
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Учеба для всей семьи
Главное – смелость и доблесть
Отправила в «нокаут» красота
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Под шахтерской маркой
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Индийский лоукостер IndiGo запустил рейсы из Дели в Алматы
Женщина назвала ребенка в честь наркотика ради эксперимента
Массовая драка произошла в очереди за новым iPhone 15 в Дуб…
Самые примечательные дома покажут туристам израильтяне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]