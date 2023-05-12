И крупный цветочек Статьи 12 мая 2023 г. 2:30 90 Людмила Макаренко, Алматы На неделе моды Eurasian fashion week миролюбиво соседствовали авангардная и уличная мода, деконструктивный крой и дизайн ручной росписи, цветочный принт и дорогие меха. фото Юрия Беккера Модные показы у нас любят – они частые, их много, у них разные идеи. И в общем, это совсем даже неплохо – ведь красота не бывает излишней. На Eurasian fashion week (EFW) красота буквально рвалась на подиум: пока его не заняли шикарные манекенщицы, серебристую дорожку оккупировали гости шоу, поочередно снимая ролики для соцсетей с собственным дефиле. Надо признать, многие справлялись – на подобные рауты публика собирается знающая: холеные и актуально одетые женщины, метросексуалы-мужчины и даже дети… прехорошенькие. Eurasian fashion week – относительно новый проект, запущенный в 2019 году как мобильная международная площадка для евразийского пространства, и он уже успел отметиться в Праге, Братиславе, Бангкоке и Дубае. В Казахстане на это светское мероприятие возлагались серьезные задачи: показать, что fashion-индустрия в стране есть, она самостоятельно и успешно развивается, а совместный труд именитых кутюрье и новичков отрасли имеет значение для будущего отечественной легкой промышленности. Ирина Байжанова, генеральный директор EFW, заявила еще об одной важной миссии модного показа: – Новый сезон мы открываем под девизом Future is now, что означает «Будущее сейчас». Эта идея заключается в поддержке творческой молодежи, которая здесь и сейчас меняет облик страны и всего евразийского континента. Наиболее перспективные молодые дизайнеры выявляются благодаря конкурсу, для них мы организуем стажировки в модных домах Европы и Азии и другого рода поддержку. Победители прошлогодней Недели моды из Кыргызстана уже презентуют полноценную коллекцию модной одежды. На этот раз меценат и промоутер Байжанова взяла под крыло весьма необычную компанию и позволила ей реализовать свои неординарные идеи. – Молодой дизайнер, победительница прошлогоднего конкурса Fashion for future Асемгуль Зейноллаева в коллаборации с двумя известными тиктокерами Родионом и Аннестой создала совместную коллекцию под брендом Nosi Moyo. Это одежда для людей, которых не загонишь в рамки, – смелых, креативных, не согласных быть как все, – отмечает Ирина Байжанова. Размер не имеет значения О какой неординарности предупреждала спикер, стало понятно уже на самом дефиле. Минималистичные юбки в противовес ярким прозрачным колготам и грубые полуботинки с заметным каблуком на юных моделях смотрелись дерзко, на моделях-мужчинах – отчаянно смело. Но таков уж принцип унисекса – никаких скидок на пол. Притом что создатели определили направленность своей коллекции как прет-а-порте, «раскушать» такой new look смогли бы только по-настоящему свободные от стереотипов и предубеждений – те, кто видит законченный шедевр в как будто недовязанном пуловере и чувствует гармонию образа в строгом мужском пальто с ярко-оранжевым подбоем. Приехавший на EFW дизайнер из Южной Кореи Ким Чжиман признался, что новые молодежные стили сейчас рождает «улица» и подиумная мода не диктует актуальные тренды, а скорее прислушивается к веяниям современности. – В Корее по-прежнему очень популярны оверсайз и унисекс, который стирает рамки между мужским и женским и в целом сглаживает понятие маскулинной одежды, – заявляет Ким. Сам дизайнер когда-то начинал в сфере анимации, графики и тату и, кажется, не расстался с этими увлечениями, придя в fashion-индустрию. Его одежда под маркой Graphisteman.G известна во всем мире и узнаваема не только по необычному дизайну, где считывается отсыл к аниме-жанру, но и благодаря фантастической ручной росписи – основному компоненту авторского стиля. Еще одна гостья шоу – модельер из Чехии Яна Сотникова – тоже считает, что новая мода не нуждается в условностях размерной сетки: для современного мира с его стремлением к свободе, осознанному потреблению и многофункциональности размер не имеет значения. Большинство изделий представленной ею коллекции подходят девушкам с параметрами от XS до L. Такая универсальность достигается правильным кроем oversize и элементами саморегулирования конструкции – завязками, резинками, корсетами. Трудно сказать, на какой случай подошли бы костюмы для футуристического образа работы турецкого кутюрье Юнуса Кобана, но что невозможно оспорить – их «неземную» эстетику. Рука мастера узнаваема по сложному, наполненному множеством деталей и конструкций дизайну, в который он вкладывает свое представление о будущем. Впрочем, из моделей от Кобана вполне можно составить повседневный look, но и он однозначно будет концептуальным. Мир, дружба и… дети Молодежная мода с духом безграничной свободы, креатива и провокации интересна сама по себе. Но еще любопытнее, когда она сталкивается с классикой жанра во всей роскоши ее правильных пропорций, чистых линий и выраженной половой принадлежности. И это вовсе не спор, а обозначение границ, за которыми каждый волен сочинять свою философию красивого. Триумфатор мировых модных показов, казахстанский дизайнер Сергей Шабунин имеет две собственные марки одежды, в том числе для продвинутой молодежи. Но на EFW он представил чарующую женскую историю. Платья в пол, воланы, баски, оборки… и главный акцент – цветочный принт: от мелкой алой розочки по черному бархату до крупных раскидистых маков по нежному шелку. Из всех украшений – мерцающий шиммер на волосах и, конечно, сама женщина. От «курортной» коллекции казахстанского бренда ShakerBay пахнуло солнцем, морем и безмятежной негой. Драпированные туники из невесомого батиста, рубашки, топы, многослойные костюмы с шортами и легкими струящимися платьями в сочных летних оттенках и незаменимые аксессуары из объемных пляжных сумок и перламутровых украшений. Все это – «Легкость бытия», как назвали свое собрание летней одежды его авторы, точно понимая, что в простоте кроются истинная роскошь и высшая степень совершенства. Деконструктивный силуэт по-прежнему в моде, утверждают владельцы марки казахстанского происхождения Minavarа, позволяя себе по-авангардистски совмещать в одной модели разные по стилистике детали. Это может быть жакет с длинным шлейфом-пелериной или пальто, украшенное жемчугом, а по силуэту схожее с плащ-палаткой. Основанный на современном, свободном от стандартов, без дискриминации по форме или возрасту взгляд позволяет создавать одежду, завораживающую безупречными формами и изящной простотой. Основатель бренда меховых и кожаных изделий Omabelle Айдана Омарова соединила авторский дизайн с национальными элементами и добавила изрядную порцию высокого качества. Получилось очень удачно – благородная, стильная и в то же время удобная, комфортная одежда. Эти достоинства не раз оценены престижными профессиональными премиями, а моделью для бренда однажды захотела стать известная итальянская актриса. К новому сезону Omabelle представила коллекцию, в которой натуральное все – куртки, жакеты, юбки, сумки и… скромность дорогой жизни. Второй день EFW был отдан детской аудитории. Такой же насыщенный и интересный Kids fashion day показал, что в Казахстане успел вырасти отдельный fashion-рынок для детей и подростков, и, похоже, там назревает та же дискуссия: есть ли у красивого границы, а у модного – запреты? Пред. След. Пред. След. #РК #мода #Eurasian fashion week #неделя моды #модные показы