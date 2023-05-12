И крупный цветочек

Модные показы у нас любят – они час­тые, их много, у них разные идеи. И в общем, это совсем даже неплохо – ведь красота не бывает излишней.

На Eurasian fashion week (EFW) красота буквально рвалась на подиум: пока его не заняли шикарные манекенщицы, серебристую дорожку оккупировали гос­ти шоу, поочередно снимая ролики для соцсетей с собственным дефиле. Надо признать, многие справлялись – на подобные рауты публика собирается знающая: холеные и актуально одетые женщины, метросексуалы-мужчины и даже дети… прехорошенькие.

Eurasian fashion week – относительно новый проект, запущенный в 2019 году как мобильная международная площадка для евразийского пространства, и он уже успел отметиться в Праге, Бра­тиславе, Бангкоке и Дубае.

В Казахстане на это светское мероприятие возлагались серь­езные задачи: показать, что fashion-индуст­рия в стране есть, она самостоятельно и успешно развивается, а совместный труд именитых кутюрье и новичков отрасли имеет значение для будущего отечественной легкой промышленности.

Ирина Байжанова, генеральный директор EFW, заявила еще об одной важной миссии модного показа:

– Новый сезон мы открываем под девизом Future is now, что означает «Будущее сейчас». Эта идея заключается в поддержке творческой молодежи, которая здесь и сейчас меняет облик страны и всего евразийского континента. Наиболее перспективные молодые дизайнеры выявляются благодаря конкурсу, для них мы организуем стажировки в модных домах Европы и Азии и другого рода поддерж­ку. Победители прошлогодней Недели моды из Кыргызстана уже презентуют полноценную коллекцию модной одежды.

На этот раз меценат и промоутер Байжанова взяла под крыло весьма необычную компанию и позволила ей реализовать свои неординарные идеи.

– Молодой дизайнер, победительница прошлогоднего конкурса Fashion for future Асемгуль Зейноллаева в коллаборации с двумя известными тиктокерами Родионом и Аннестой создала совместную коллекцию под брендом Nosi Moyo. Это одежда для людей, которых не загонишь в рамки, – смелых, креа­тивных, не согласных быть как все, – отмечает Ирина Байжанова.

Размер не имеет значения

О какой неординарности предупреждала спикер, стало понятно уже на самом дефиле. Минималистичные юбки в противовес ярким прозрачным колготам и грубые полуботинки с заметным каблуком на юных моделях смот­релись дерзко, на моделях-мужчинах – отчаянно смело. Но таков уж принцип унисекса – никаких скидок на пол.

Притом что создатели определили направленность своей коллекции как прет-а-порте, «раскушать» такой new look смогли бы только по-настоящему свободные от стереотипов и предубеждений – те, кто видит законченный шедевр в как будто недовязанном пуловере и чувствует гармонию образа в строгом мужском пальто с ярко-оранжевым подбоем.

Приехавший на EFW дизайнер из Южной Кореи Ким Чжиман признался, что новые молодежные стили сейчас рождает «улица» и подиумная мода не диктует актуальные тренды, а скорее прислушивается к веяниям современности.

– В Корее по-прежнему очень популярны оверсайз и унисекс, который стирает рамки между мужским и женским и в целом сглаживает понятие маскулинной одежды, – заявляет Ким.

Сам дизайнер когда-то начинал в сфере анимации, графики и тату и, кажется, не расстался с этими увлечениями, придя в fashion-индустрию. Его одежда под маркой Graphisteman.G известна во всем мире и узнаваема не только по необычному дизайну, где считывается отсыл к аниме-жанру, но и благодаря фантастической ручной росписи – основному компоненту авторского стиля.

Еще одна гостья шоу – модельер из Чехии Яна Сот­никова – тоже считает, что новая мода не нуж­дается в условностях размерной сетки: для современного мира с его стремлением к свободе, осознанному потреблению и многофункциональности размер не имеет значения. Большинство изделий представленной ею коллекции подходят девушкам с параметрами от XS до L. Такая универсальность достигается правильным кроем oversize и элементами саморегулирования конструкции – завязками, резинками, корсетами.

Трудно сказать, на какой случай подошли бы костюмы для футуристического образа работы турецкого кутюрье Юнуса Кобана, но что невозможно оспорить – их «неземную» эстетику. Рука мастера узнаваема по сложному, наполненному множеством деталей и конструкций дизайну, в который он вкладывает свое представление о будущем. Впрочем, из моделей от Кобана вполне можно составить повседневный look, но и он однозначно будет концептуальным.

Мир, дружба и… дети

Молодежная мода с духом безграничной свободы, креатива и провокации интересна сама по себе. Но еще любопытнее, когда она сталкивается с классикой жанра во всей роскоши ее правильных пропорций, чистых линий и выраженной половой принадлежности. И это вовсе не спор, а обозначение границ, за которыми каждый волен сочинять свою философию красивого.

Триумфатор мировых модных показов, казахстанский дизайнер Сергей Шабунин имеет две собственные марки одежды, в том чис­ле для продвинутой молодежи. Но на EFW он представил чарующую женскую историю. Платья в пол, воланы, бас­ки, оборки… и главный акцент – цветочный принт: от мелкой алой розочки по черному бархату до крупных раскидистых маков по нежному шелку. Из всех украшений – мерцающий шиммер на волосах и, конечно, сама женщина.

От «курортной» коллекции казахстанского бренда ShakerBay пахнуло солнцем, морем и безмятежной негой. Драпированные туники из невесомого батиста, рубашки, топы, многослойные костюмы с шортами и легкими струя­щимися платьями в сочных летних оттенках и незаменимые аксессуары из объемных пляжных сумок и перламутровых украшений. Все это – «Легкость бытия», как ­назвали свое собрание летней одеж­ды его авторы, точно понимая, что в прос­тоте кроются истинная роскошь и высшая степень совершенства.

Деконструктивный силуэт по-прежнему в моде, утверж­дают владельцы марки казахстанского происхождения Minavarа, поз­воляя себе по-авангардистски совмещать в одной модели разные по стилистике детали. Это может быть жакет с длинным шлейфом-пелериной или пальто, украшенное жемчугом, а по силуэту схожее с плащ-палаткой. Основанный на современном, свободном от стандартов, без дискриминации по форме или возрасту взгляд позволяет ­создавать одежду, заворажи­вающую безупречными формами и изящной простотой.

Основатель бренда меховых и кожаных изделий Omabelle ­Айдана Омарова соединила авторский дизайн с национальными элементами и добавила изрядную порцию высокого качества. Получилось очень удачно – благородная, стильная и в то же время удобная, комфорт­ная одежда. Эти достоинства не раз оценены престижными профессиональными премия­ми, а моделью для бренда однаж­ды захотела стать известная итальянская актриса. К новому сезону Omabelle представила коллекцию, в которой натуральное все – куртки, жакеты, юбки, сумки и… скромность дорогой жизни.

Второй день EFW был отдан детской аудитории. Такой же насыщенный и интересный Kids fashion day показал, что в Казахстане успел вырасти отдельный fashion-рынок для детей и подростков, и, похоже, там назревает та же дискуссия: есть ли у красивого границы, а у модного – запреты?