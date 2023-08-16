И скорые будут действительно скорыми!

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Наталья Денисова

На севере Кызылординской области в городе Аральске строят новый автомобильный мост, который решит многолетнюю проблему с логистикой в этом населенном пункте.

фото акимата области

Ситуация такая, что Аральск – это не только красивый старинный городок, но и крупная железнодорожная станция, через которую ежедневно проходят десятки составов. И населенный пункт расположен по обе стороны железной дороги. Через нее ведет автомобильный переезд. И он один. Переезд почти ежечас­но закрывают для того, чтобы пропустить поезда, что приводит к скоплению очередей из автомобилей. Возникает социальное недовольство, все едут куда-то и зачем-то, и многие спешат.

Спешат и кареты скорой помощи, и иногда машины пожарной охраны, часто – полиции, а уж этим спецслужбам долго стоять в очереди у переезда нельзя. Но приходится, и это чревато пос­ледствиями, буквально кто-то может умереть от сердечного приступа, пока скорая в пробке, или сгореть в пожарище, пока машина пожарной охраны ждет, когда мимо нее пройдет поезд.

– Сейчас в разгаре строительство автомобильного моста через железную дорогу в Аральске, который решит эту логистичес­кую проблему, – рассказали в акимате Кызылординской области. – Средства на эту стройку выделены из республиканского и местных бюджетов, это 3,1 миллиарда тенге, строительные работы рассчитаны на два года.

Строительство этого крупного и такого нужного народу объекта, моста протяженностью 940 метров, ведет ТОО «РИТМ». Строительные работы начались в марте, объект по плану будет введен в эксплуатацию в 2025 году, пока форс-мажоров нет. Сейчас на строительный участок доставлены необходимые материалы и техника, выровнена почва под стройку, начались строительно-монтажные работы.

– Отметим также, что на улучшение автомобильных дорог Аральского района Кызылординской области в этом году выделено 7,2 миллиарда тенге, и в общей сложности реализуется 30 проектов, – сообщили в акимате области.

#строительство #мост #Аральск #коммуникации

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