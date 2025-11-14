Как отметил в Астане на брифинге в Службе центральных коммуникаций глава региона Марат Ахметжанов, в нынешнем году акмолинскими хлеборобами выращен рекордный урожай зерновых – намолочено 7,6 млн тонн зерна при средней урожайности 16,3 ц⁄га. При этом 70% полученного зерна – высшего качества.

– Акмолинское зерно продолжает завоевывать новые международные рынки, – отметил аким области. – К примеру, в результате подписания меморандума с эстонским зерновым терминалом Muga Grain Terminal у хлеборобов появилась возможность экспортировать в общей сложности 209 тысяч тонн зерна не только в Эстонию, но и в Италию, Бельгию.

В 2,5 раза за два истекших года увеличились площади возделывания масличных культур, впервые разместившись на 500 тыс. га. В результате собрано около 600 тыс. тонн масличных, что дополнительно принесло экономике региона 100 млрд тенге.

Эти достижения стали возможны благодаря большой поддержке государства. В этом году на нужды агропромышленного комплекса области выделено более 250 млрд тенге.

Поголовье сельскохозяйственных животных выросло на пять, а объем производства мясомолочной продукции – на три процента. За год произведено 168,5 тыс. тонн мяса (в живом весе), 205 тыс. тонн молока, 574 млн штук яиц. В эксплуатацию введено пять крупных молочно-товарных ферм на 5 400 голов. Сельхозтоваропроизводители региона увеличат объемы поставок продовольствия жителям Астаны за счет осуществления 86 инвестпроектов.

Стабильный рост демонстрирует промышленность, где объемы производства с начала года в ценовом выражении составили 2 трлн тенге. Регион удерживает лидерство в машиностроении: выпускают 100% железнодорожных подшипников и 84% спецтехники, 50% зерноуборочных комбайнов Казахстана также производятся здесь.

На долю области приходится и четверть всей отечественной золотодобычи. Основные компании – «Алтынтау Кокшетау», «Алтыналмас» и RG Gold.

С начала года в экономику области привлечено более 660 млрд тенге инвестиций. Запуск республиканской индустриальной зоны Аqmola является основным инструментом привлечения инвестиций. На этой производственной площадке аккумулированы проекты на 1 трлн тенге, создающие более 4 тыс. рабочих мест.

Более 7 тыс. человек улучшили жилищные условия, включая 2 тыс. представителей социально уязвимых слоев населения. Механизм выкупа готовых квартир у застройщиков показал свою эффективность: 750 квартир уже переданы новым жильцам. В рамках реновации взамен аварийного жилья построено 11 жилых домов.

Основательно в регионе подошли и к подготовке к текущему отопительному сезону, выделив на эти цели более 43 млрд тенге, почти половина из которых – частные инвестиции. На эти деньги заменено около 40 км теплосетей, модернизировано 59 котлов. В Кокшетау набирает обороты строительство теплоэлектроцентрали.

Более 36 млрд тенге вложено в централизованное водоснабжение, которым будет обеспечено 77 сел. В 41 населенном пункте установлены комплексные блок-модули. Завершается реконструкция водопроводных сетей в 17 населенных пунктах, в семи эта работа полностью закончена.

В Кокшетау введен в строй новый водоочистной комплекс с пятиступенчатой системой очистки. Продолжается и газификация региона. В этом году шесть населенных пунктов Целиноградского района, включая Косшы, подключены к голубому топливу.

Акмолинская область входит в тройку туристических центров республики. За первое полугодие услуги в сфере туризма принесли 14 млрд тенге, а число гостей региона составило 900 тыс. человек. В самых живописных местах Щучинско-Боровской курортной зоны построены восемь смот­ровых площадок и современная велодорожка протяженностью 10,2 км, открыта уникальная экотропа «Бөлектау». В июне здесь впервые запущены вертолетные

экскурсии.

Полностью решена проблема аварийных и трехсменных школ. За последние два года построены 24 новые школы на 19 220 мест, из которых девять – в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

Построены 43 новых объектов, 38 из которых в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В Кокшетау строится современная многопрофильная больница на 630 коек. Завершается строительство многопрофильной больницы с поликлиникой на 1 000 мест в Косшы.

Регион уверенно шагает в цифровое будущее. Для интеграции всех экстренных и сервисных служб создана единая интеллектуальная платформа «Ай көмек». Проект «ИИ-помощник врача» успешно внедряется в здравоохранении.