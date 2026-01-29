– Президент объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Какую позицию в этой стратегии занимает сектор национальной обороны?

– Обеспечение военной безопас­ности страны – неотъемлемая часть управления государством. Вместе с тем Министерство обороны как центральный госорган оказывает государственные услуги, взаимодействует с гражданами.

АО «Казахстан ГИС Центр» по поручению министра обороны и заместителя министра обороны по цифровизации проводит активную работу в этом направлении. В целях сокращения бумажного взаимодействия, например, реализованы интеграции через шлюз электронного правительства, информационную систему Smart Data Ukimet.

Мы привлекаем местных специалистов, в том числе с опытом работы с государственными информационными системами. Все госорганы следуют единым стандартам и требованиям по информационной безопасности. Наша компания также работает и с другими силовыми органами – Комитетом национальной безопасности, МЧС, Национальной гвардией МВД РК.

– С января 2026 года всем занятым в обороне специалис­там стал доступен цифровой кабинет военнослужащего. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– Проект «Әскери eGov» был создан нашей компанией два года назад и все это время работал в пилотном режиме, а теперь доступна его «боевая» версия. Платформа функционирует в защищенной среде и предоставляет военнослужащим доступ ко всей необходимой персональной информации. В единую экосистему интегрированы все системы Минобороны, включая данные по обеспечению имуществом. Таким образом, проект стал результатом поэтапной и системной работы.

– Какие ключевые цели ставит оборонное ведомство в рамках цифровизации?

– Минобороны поставило перед нашей командой задачу развития цифровых решений для повышения эффективности управления войсками и повседневной деятельности Вооруженных сил. В основе – гибкие, масштабируемые и отказоустойчивые технологии. Для этого мы переходим от монолитных систем к микросервис­ной архитектуре. Параллельно внедряются гибридные решения, способные работать автономно, нативные приложения и веб-клиенты по модели «клиент-сервер», совместимые с различным оборудованием и ОС.

В результате военнослужащие получают инструменты, позволяю­щие выполнять задачи независимо от качества связи и технических характеристик устройств. Через цифровизацию мы сокращаем человеческий фактор, делаем процесс прозрачным и оптимизируем функции для того, чтобы сконцентрировать деятельность на основных боевых задачах.

При наличии большого числа учетных систем мы последовательно модернизируем ИТ-ланд­шафт: проводим реинжиниринг процессов, внедряем распределенные вычисления для обработки растущих объемов данных и формируем единую экосистему без разрозненных решений.

Развиваются мобильные приложения. Так, для задач боевой подготовки внедрено автономное мобильное приложение на Android-планшетах, нужное для ведения оценочных ведомостей, расписаний и работы с методическими материалами. Решение рассчитано на использование в полевых условиях с последующей защищенной синхронизацией. Встроенные ИИ-модули помогают оптимально формировать расписания и повышать эффективность работы.

– Когда в оборонной сфере впервые начали говорить об искусственном интеллекте как о прикладном инструменте?

– Потребность в ИИ в обороне возникла давно. Несколько лет назад были реализованы решения с элементами ИИ в рамках отбора призывников. Система подсказывает, в какие войска и на какие воин­ские специальности направить бойца, исходя из его антропомет­рических данных, образования, медицинских показателей.

На базе Национального университета обороны создан ИТ-взвод для призывников с соответствующим образованием и подготовкой. Кстати, солдаты срочной службы этого ИТ-взвода создали приложение Аrmia.kz, оснащенное элементами искусственного интеллекта.

– Какие типы данных анализируются ИИ и насколько активно используются технологии обработки изображений, спутниковых и геопространственных данных?

– Для принятия решений военнослужащему необходимо быстро анализировать информацию из разнородных источников и сопоставлять данные. Это требует обработки текстов, таблиц, изображений, карт и видео. Поэтому ИИ в оборонной сфере должен работать со всеми типами данных.

Используется модульный подход: ИИ-агенты обрабатывают данные параллельно и формируют результаты по отдельным задачам. Например, при планировании применения БПЛА система учитывает рельеф, погодные условия и возможные ограничения, опираясь на топографические, векторные и растровые карты, а также метеоданные.

ИИ особенно успешно применяется, когда нужно посмотреть большой массив графической информации или прочитать множество текстов. Пользователи по всему миру перешли от поис­ковиков к использованию таких популярных языковых моделей, как ChatGPT, Gemini, DeepSeek и другие. ИИ-системы уже умеют читать и понимать текст на изоб­ражениях быстро и почти не ошибаться. Это помогает обработать множество изображений разных форматов.

– Хватает ли в стране специалистов для реализации сложных ИИ-проектов в оборонной сфере?

– Мы ощущаем их дефицит, так как проекты цифровизации реализуются сейчас повсеместно. Но организуем проведение хакатонов и стараемся привлекать к решению задач в области обороны молодых специалис­тов в вузах. Создан центр развития и поддерж­ки инноваций DefenseTech, который активно взаимодействует с организация­ми, в том числе с Astana Hub.