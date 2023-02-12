Информационное сообщение

Другое
120

ТОО «Қазақ газеттері» – собственник газет  «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» (далее – Товарищество) – в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республики Казахстан» и Указом Президента № 104 от 19.01.2023 г. «О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан», назначенных на 19 марта 2023 года, информирует о размере оплаты печатных площадей в газетах «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» для размещения предвыборных агитационных материалов кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам (далее – Кандидат).

 

Предвыборные агитационные материалы кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихаты по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам начинаются (с момента окончания срока регистрации) после 18.00 по местному времени 18 февраля 2023 года и заканчиваются в ноль часов по местному времени 18 марта 2023 года, таким образом, размещение агитационных материалов в Газете осуществляется после 18.00 часов 18 февраля 2023 года до 00.00 часов 18 марта 2023 года.

Общие условия и порядок предоставления газетных площадей газетой

Предоставление печатных площадей в Газете для размещения агитационных материалов осуществляется на основании заключенного между Товариществом и уполномоченным (доверенным) лицом кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам письменного договора о предоставлении печатной площади для размещения агитационных материалов (далее – Договор). Подписание уполномоченным (доверенным) лицом кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам Договора с Товариществом является согласием уполномоченного (доверенного) лица политической партии на принятие от Товарищества услуг, связанных с проведением предвыборной агитации.

Для предоставления печатных площадей уполномоченное (доверенное) лицо кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам предоставляет Товариществу письменное заявление на имя руководителя Товарищества с указанием следующей информации:

1) дата и время подачи письменного заявления о предоставлении печатной площади для размещения агитационных материалов. Заявление регистрируется в журнале регистрации письменных заявлений Кандидатов в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты его поступления;

2) Ф. И. О. уполномоченного (доверенного) лица Кандидата, подающего письменное заявление;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подачу письменного заявления (доверенность, удостоверение личности/паспорт, регистрационное удостоверение уполномоченного (доверенного) лица);

4) копия решения Центральной избирательной комиссии о регистрации Кандидата;

5) указание планируемого объема занимаемой площади агитационными материалами, количества размещений, объема, график размещений (медиаплан) с указанием предполагаемых дат размещения, наименование периодического печатного издания (Газета). На основании данных предложений Товарищество разрабатывает график (медиаплан) предоставления печатных площадей с учетом технических возможностей, являющийся приложением к Договору;

6) расшифровка текста агитационного материала на бумажном (с подписью уполномоченного (доверенного) лица политической партии на каждом представленном листе) и электронном носителе;

7) подпись уполномоченного (доверенного) лица, подавшего письменное заявление.

Агитационные материалы предоставляются Товариществу в виде модулей и/или статей.

Агитационные материалы предоставляются Товариществу посредством почты на электронный адрес: egemen_adv@mail.ru, reklama@kazpravda.kz или на электронном носителе нарочно по адресу: г. Астана, ул. Газеты «Egemen Qazaqstan», 5/13, каб. 36, офис ТОО «Қазақ газеттері», не менее чем за 2 (два) рабочих дня (в течение рабочего времени с 10.00 до 17.00) до предполагаемого выхода в печать, на государственном и/или русском языках, в формате TIFF – для макетов; WORD – для статей; JPEG – для фотографий.

Публикации должны содержать информацию об их оплате, источниках финансирования, фамилию лица, предоставившего информацию.

Очередность размещения печатных материалов устанавливается Газетой в порядке поступления письменных заявлений. В случае одновременного поступления обращений от нескольких политических партий в тот же день Газетой проводится жеребьевка. В жеребьевке участвуют Кандидаты, оспаривающие очередность размещения печатных материалов, и представитель Товарищества в качестве независимой стороны спора. Каждому Кандидату предлагается выбрать по одному запечатанному конверту, в котором находится вложение с указанием даты размещения печатного материала. Количество конвертов равно количеству участников спора. По окончании жеребьевки участники спора и представитель Товарищества подписывают протокол жеребьевки. Результаты жеребьевки (копия протокола) предоставляются в соответствующую избирательную комиссию.

Товарищество вправе отказать в размещении агитационных печатных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации Кандидата, или противоречит законодательству РК.

Сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации при выборе в депутаты Мажилиса Парламента по партийным спискам и в депутаты маслихатов:

I. Наименование услуг

Единица измерения

Цена в тенге с учетом НДС 12%

Имиджевый или PR-материал (статьи)*, 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке

1 кв. см

1 100

Модульное объявление (на внутренней полосе газеты) за 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке

1 кв. см

1 000

Объявление (для юридических услуг)**, 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке

1 кв. см

1000

Имиджевый материал за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке

1 кв. см

1 200

Модульное объявление на рекламной площади внутренних полос газеты за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке

1 кв. см

1 000

В разделе объявлений для юридических услуг за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке

1 кв. см

1 000

За публикацию имиджевого материала (подготовленного журналистом Товарищества)

Размер надбавки

10%

Публикация материалов предвыборной агитации на сайтах WWW.EGEMEN.KZ и WWW.KAZPRAVDA.KZ

Формат публикации

Цена в тенге с учетом НДС 12%

Условия

Размещение рекламных материалов в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке

100 000

В ленте «Новости», до 4500 знаков с учетом пробелов, с фото заказчика до 2 штук

Коммерческий материал (на главной странице) в газете «Казахстанская правда» на русском языке

100 000

В ленте «Новости», до 4500 знаков с учетом пробелов, с фото заказчика до 2 штук

Сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации при выборе по одномандатным территориальным избирательным округам:

I. Наименование услуг

Единица измерения

Цена в тенге с учетом НДС 12%

Имиджевый или PR-материал (статьи)*, 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке

1 кв. см

660

Модульное объявление (на внутренней полосе газеты) за 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке

1 кв. см

600

Объявление (для юридических услуг)**, 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке

1 кв. см

600

Имиджевый материал за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке

1 кв. см

720

Модульное объявление на рекламной площади внутренних полос газеты за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке

1 кв. см

600

В разделе объявлений для юридических услуг за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке

1 кв. см

600

За публикацию имиджевого материала (подготовленного журналистом Товарищества)

Размер надбавки

10%

Публикация материалов предвыборной агитации на сайтах WWW.EGEMEN.KZ и WWW.KAZPRAVDA.KZ

Формат публикации

Цена в тенге с учетом НДС 12%

Условия

Размещение рекламных материалов в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке

50 000

В ленте «Новости», до 4500 знаков с учетом пробелов, с фото заказчика до 2 штук

Коммерческий материал (на главной странице) в газете «Казахстанская правда» на русском языке

50 000

В ленте «Новости», до 4500 знаков с учетом пробелов, с фото заказчика до 2 штук

Размещение агитационных материалов осуществляется по предоплате на основании выставленного Товариществом счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата осуществляется согласно банковским реквизитам Товарищества, указанным в Договоре и счете на оплату.

Популярное

Все
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
Землетрясение произошло в Казахстане
Еще три медали в копилке сборной Казахстана во второй день чемпионата Азии по легкой атлетике
По 500 тысяч каждому: рабочие на Тенгизе требуют бонусы
Принесла манты и бургеры спасателям: поступок кыргызстанки восхитил Сеть (видео)
Информационное сообщение
Двоих жителей СКО покусала белка - чем это опасно
В Шымкенте простились с первым премьер-министром Казахстана Сергеем Терещенко
Информационное сообщение
Задержали подозреваемого в покушении на убийство в области Жетісу
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Из космоса опасные сигналы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Костанайцы стали меньше платить за тепло
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области

Читайте также

Контрабанду на 380 млн тенге не пропустили в Казахстан погр…
Снежными будут выходные в Казахстане
О погоде на 2-4 февраля в Казахстане рассказали синоптики
80-миллионный штраф заплатил аэропорт Караганды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]