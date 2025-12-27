Инициативы Национального курултая воплощаются в жизнь Как исполняются поручения Президента 27 декабря 2025 г. 8:30 79 Ерлан Карин, Государственный советник РК Продолжается поступательная реализация инициатив и поручений Главы государства в рамках Национального курултая. коллаж из архива «КП» Главой государства подписан закон по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия. Законодательные поправки направлены на систематизацию археологической отрасли через совершенствование системы лицензирования археологических работ, сохранение объектов после раскопок, восстановление окружающей территории и централизованное хранение материалов. Также законом предусматривается создание Государственного фонда, Национального депозитария и Единой автоматизированной информационной системы. Совокупность этих мер усилит охрану исторического наследия, повысит эффективность борьбы с незаконными раскопками «черных археологов» и в целом обеспечит контроль и порядок в археологической отрасли. Правительством принят новый Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы. В новом плане учтен положительный опыт реализации мер в сфере борьбы с наркотизмом, усилен блок по профилактике наркотизма и решению вопросов общественного здравоохранения. Что важно, в его разработке активное участие принимали члены Совета по молодежной политике при Президенте, которые также участвуют в практической работе по формированию нулевой терпимости к наркотизму. #Ерлан Карин #поручения #Национальный курултай