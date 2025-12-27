Инициативы Национального курултая воплощаются в жизнь

79
Ерлан Карин, Государственный советник РК

Продолжается поступательная реализация инициатив и поручений Главы государства в рамках Национального курултая.

коллаж из архива «КП»

Главой государства подписан закон по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия.

Законодательные поправки направлены на систематизацию археологической отрасли через совершенствование системы лицензирования археологических работ, сохранение объектов после раскопок, восстановление окружающей территории и цент­рализованное хранение материалов. Также законом предусматривается создание Государственного фонда, Национального депозитария и Единой автоматизированной информационной системы.

Совокупность этих мер усилит охрану исторического наследия, повысит эффективность борьбы с незаконными раскопками «черных археологов» и в целом обеспечит контроль и порядок в археологической отрасли.

Правительством принят новый Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028  годы.

В новом плане учтен положительный опыт реализации мер в сфере борьбы с наркотизмом, усилен блок по профилактике наркотизма и решению вопросов общественного здравоохранения. Что важно, в его разработке активное участие принимали члены Совета по молодежной политике при Президенте, которые также участвуют в практичес­кой работе по формированию нулевой терпимости к наркотизму.

#Ерлан Карин #поручения #Национальный курултай

